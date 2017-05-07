У Чорне море увійшов ракетний есмінець США

Oscar Austin задіяний в операції "Атлантична рішучість".
Oscar Austin буде задіяний в морських операціях в цілях підтримки союзників по НАТО у Східній Європі в рамках операції "Атлантична рішучість".
Нагадаємо, 15 березня в акваторію Чорного моря увійшов фрегат з керованою ракетною зброєю La Fayette ВМС Франції.
Після нападу Росії на Україну у 2014 році в Чорному морі практично постійно знаходяться кораблі ВМС США та інших країн НАТО. Конвенція Монтре обмежує час перебування кораблів нечорноморських держав у Чорному морі 21 добою.DT.UA , Думская ,