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У Чорне море увійшов ракетний есмінець США

7 травня в 00:00

Oscar Austin задіяний в операції "Атлантична рішучість".

эсминец Oscar Austin
Американський бойовий корабель підтримає союзників по НАТО у Східній Європі
flickr.com
Ракетний есмінець Шостого флоту ВМС США Arleigh-Burke USS Oscar Austin (DDG79) подолав у п'ятницю, 5 травня, протоки Босфор і Дарданелли і увійшов у акваторію Чорного моря.

Oscar Austin буде задіяний в морських операціях в цілях підтримки союзників по НАТО у Східній Європі в рамках операції "Атлантична рішучість".

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Нагадаємо, 15 березня в акваторію Чорного моря увійшов фрегат з керованою ракетною зброєю La Fayette ВМС Франції.

Після нападу Росії на Україну у 2014 році в Чорному морі практично постійно знаходяться кораблі ВМС США та інших країн НАТО. Конвенція Монтре обмежує час перебування кораблів нечорноморських держав у Чорному морі 21 добою.

За матеріалами: DT.UA , Думская ,
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Теги флот США НАТО
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