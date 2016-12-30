У Чехії відкриють центр боротьби з інтернет-пропагандою Кремля

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У Празі 1 січня розпочне роботу Центр боротьби з тероризмом і гібридними погрозами.

Завданням центру буде також боротьба проти "пропаганди зовнішніх сил" @flickr.com/photos/james_clear

У Празі 1 січня 2017 року розпочне роботу Центр боротьби з тероризмом і гібридними погрозами (CTHH), в числі завдань його 20 співробітників, підпорядкованих міністерству внутрішніх справ Чехії, будуть спостереження за підозрілими публікаціями в інтернеті і викриття фейкових новин , щоб перешкодити їх широкому поширенню, пише в п'ятницю, 30 грудня, німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец очікує, що співробітники центру вже через кілька хвилин після появи фейків в Мережі зможуть повідомити про дезінформації і внести необхідні уточнення.

Завданням центру буде також боротьба проти "пропаганди зовнішніх сил".

Більшість з'являються в Мережі фейків і дезінформації з'являються, за даними чеським влади, російські джерел. Так, у листопаді 2016 року сайт "Ura.ru" повідомив, що у виборчій кампанії майбутнього президента Чехії Мілоша Земана працювали "90 російський професійних політконсультантів", а дані комп'ютерної обробки бюлетенів піддалися маніпуляціям і накрутці. У цьому випадку було легко розпізнати, що це дезінформація, так як в Чехії всі бюлетені досі підраховують вручну, пише FAZ.

CTHH - тільки частина масштабного проекту чеського уряду по обороні від кібератак. У Національному центрі кібербезпеки працюють сьогодні 42 офіцера. Вже до кінця 2017 року вони повинні переїхати в новий офіс в місті Брно, розрахований на 400 осіб.

Празька газета Pravo повідомляє, що міністерство оборони Чехії через брак спеціалістів приймає на роботу хакерів. Особливе занепокоєння у Праги викликають намічені на 2017 рік парламентські вибори. Влада Чехії вважають, що Москва спробує вплинути на громадську думку в країні для підтримки проросійських партій.

Раніше видання New York Times писало, що російські "тролі" атакують Фінляндію, намагаючись утримати її подалі від НАТО.

"Тролі наповнюють інформаційний простір такою великою кількістю теорій змов, що навіть притомні розумні люди божеволіють", - каже дослідник організації "Фінські сили оборони" Сара Янтунен.

Видання The Times також писало, що інтернет-тролі Путіна намагалися спровокувати паніку в Україні і США, розповсюджуючи вигадані історії в мережі.