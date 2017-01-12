У центрі Тбілісі поранили зятя президента Грузії

Родич президента госпіталізований з вогнепальним пораненням.

У Тбілісі стріляли в родича президента

В Тбілісі з вогнепальним пораненням госпіталізували Міндіа Гогочурі, зятя президента Грузії Георгія Маргвелашвілі. Поранений переведений у центр невідкладної медичної допомоги. У МВС поки утримуються від розмови про те, що трапилося, але відзначають, що вже ведеться слідство ведеться за статтями "умисне нанесення легкого ушкодження здоров'ю" і "незаконне носіння-зберігання-придбання зброї", повідомляє "Грузія-online".

Міндіа Гогочурі є чоловіком доньки першої леді Макі Чічуа.

Зять президента Міндіа Гогочурі був викликаний в прокуратуру у липні 2016 року у зв'язку із заявою президента, в якому Маргвелашвілі заявляв про тиск на членів його сім'ї. Прокуратура допитала у цій справі зятя президента і його друга Михайла Татарашвілі.

Маргвелашвілі є президентом Грузії з листопада 2013 року.