У центрі Багдада сталося два вибухи, як мінімум 21 загиблий

На поточний момент ніхто не взяв на себе відповідальність за теракти.
За даними поліції, один вибуховий пристрій привів у дію смертник, інше було закладено неподалік.
Видання зазначає, що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракти, але вони схожі на напади, здійснені терористами "Ісламської держави", яких іракська армія разом з силами міжнародної коаліції на чолі з США намагаються вибити з міста Мосул на півночі країни.
Теракти в Багдаді відбуваються регулярно. Так, в результаті подвійного теракту в Багдаді 3 липня нинішнього року загинули як мінімум 292 людини. За даними міністерства охорони здоров'я Іраку, поранення різного ступеня тяжкості отримали 200 осіб.DT.UA