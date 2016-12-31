У центрі Багдада сталося два вибухи, як мінімум 21 загиблий

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На поточний момент ніхто не взяв на себе відповідальність за теракти.

У Багдаді знову стався теракт dailystar.com.lb

Дві бомби вибухнули на жвавому ринку в центрі Багдада в суботу, 31 грудня. В результаті вибухів загинули щонайменше 21 людина, понад 40 поранені, повідомляє Reuters з посиланням на співробітників поліції і медиків.

За даними поліції, один вибуховий пристрій привів у дію смертник, інше було закладено неподалік.

Видання зазначає, що ніхто не взяв на себе відповідальність за теракти, але вони схожі на напади, здійснені терористами "Ісламської держави", яких іракська армія разом з силами міжнародної коаліції на чолі з США намагаються вибити з міста Мосул на півночі країни.

Теракти в Багдаді відбуваються регулярно. Так, в результаті подвійного теракту в Багдаді 3 липня нинішнього року загинули як мінімум 292 людини. За даними міністерства охорони здоров'я Іраку, поранення різного ступеня тяжкості отримали 200 осіб.