У Брюсселі підписали "безвіз" між ЄС і Грузією

Угода набуде чинності через 20 днів після того, як буде опублікована в офіційному журналі ЄС.

У Європарламенті підписали «безвіз» між ЄС і Грузією

В Брюсселі в будівлі Європарламенту відбулася церемонія підписання угоди про введення безвізового режиму між країнами-членами

Документ був підписаний президентом Європарламенту Антоніо Таяні і представником Мальти - країни-голови Ради ЄС. На церемонії також був присутній прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі.

Зазначається, що угода набуде чинності через 20 днів після того, як буде опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила регламент з надання безвізового режиму для Грузії, повідомляється на офіційній сторінці Ради. Після підписання документа Радою ЄС та Європарламентом повинно пройти 20 днів до вступу візової лібералізації в силу.

Тоді ж вступить в силу і механізм зупинення візової лібералізації, який був однією з головних передумов для надання безвізу Україні і Грузії.