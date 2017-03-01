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У Брюсселі підписали "безвіз" між ЄС і Грузією

1 березня в 15:43

Угода набуде чинності через 20 днів після того, як буде опублікована в офіційному журналі ЄС.

Грузия
У Європарламенті підписали «безвіз» між ЄС і Грузією
В Брюсселі в будівлі Європарламенту відбулася церемонія підписання угоди про введення безвізового режиму між країнами-членами Європейського Союзу та Грузією.

Документ був підписаний президентом Європарламенту Антоніо Таяні і представником Мальти - країни-голови Ради ЄС. На церемонії також був присутній прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі.

Зазначається, що угода набуде чинності через 20 днів після того, як буде опубліковано в офіційному журналі ЄС.

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Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила регламент з надання безвізового режиму для Грузії, повідомляється на офіційній сторінці Ради. Після підписання документа Радою ЄС та Європарламентом повинно пройти 20 днів до вступу візової лібералізації в силу.

Тоді ж вступить в силу і механізм зупинення візової лібералізації, який був однією з головних передумов для надання безвізу Україні і Грузії.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Грузія Європа візи Брюссель
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