У Британії відкриють перший завод Boeing в Європі

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Новий завод обійдеться компанії в 25 мільйонів доларів.

В Британії будуть робити запчастини до "Боїнгу" etoday.ru

У місті Шеффілд в Британії планують побудувати завод компанії Boeing. Це буде перше промпідприємство американської авіабудівної корпорації в Європі, пише Bloomberg.

Новий завод, інвестиції в будівництво якого складуть 25 мільйонів доларів, буде спеціалізуватися на системах приводу, які відповідають за роботу закрилок. Зокрема, на ньому будуть проводитися комплектуючі для близькомагістрального Boeing 737 і широкофюзеляжних Boeing 777".

Спочатку на підприємстві будуть працювати 30 чоловік, сам завод займе площу у 25 тис. кв. метрів. Зараз у компанії Boeing в Британії працюють 2 тис. осіб, однак вони виконують функції, не з в'язані з виробництвом, а займаються комерційним просуванням і технічним обслуговуванням літаків.

Виробництво в Британії є і основного конкурента Boeing – французької корпорації Airbus Group SE. На британських підприємствах цієї компанії працюють 10 тис. осіб.

Раніше повідомлялося, що найбільші світові виробники цивільних пасажирських і вантажних літаків компанії Boeing і Airbus прогнозують значний попит на літаки в найближчі 20 років.