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У Британії відкрили центр з протидії кібератакам

14 лютого в 17:14

Однією із загроз центр називає атаки Росії.

IT1 ИТ1 технологии кибербезопастность
За останні три місяці в Британії засікли 188 кібератак
Андрій Товстиженко, DT.UA
Національний центр кібербезпеки Великобританії відкрив свою службу з протидії кібератакам. Центр є одним з головних пунктів стратегії протидії кіберзагрозам, і має бюджет в 2,2 мільярда доларів, повідомляє BBC.

За останні три місяці центр визначив 188 кібератак другої і третьої категорії. При цьому керівник центру Мартін Кіран зазначає, що однією з головних загроз в центрі зараз вважають Росію, враховуючи її втручання в американські вибори. Кіран додає, що Росія змінила свій підхід до кібератак, і це те, до чого потрібно бути готовим.

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Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великобританії Майкл Феллон заявив, що Росія використовує кібератаки для підриву демократії в Європі та Сполучених Штатах.

За матеріалами: DT.UA
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Теги кібервійна Росія оборона Британія
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