У Британії відкрили центр з протидії кібератакам

Однією із загроз центр називає атаки Росії.

За останні три місяці в Британії засікли 188 кібератак Андрій Товстиженко, DT.UA

Національний центр кібербезпеки Великобританії відкрив свою службу з протидії кібератакам. Центр є одним з головних пунктів стратегії протидії кіберзагрозам, і має бюджет в 2,2 мільярда доларів, повідомляє BBC

За останні три місяці центр визначив 188 кібератак другої і третьої категорії. При цьому керівник центру Мартін Кіран зазначає, що однією з головних загроз в центрі зараз вважають Росію, враховуючи її втручання в американські вибори. Кіран додає, що Росія змінила свій підхід до кібератак, і це те, до чого потрібно бути готовим.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великобританії Майкл Феллон заявив, щов Європі та Сполучених Штатах.