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У Британії почали розробку власної лазерної зброї

6 січня в 02:51

Лазерні гармати можуть надійти на озброєння британської армії в середині 2020-х років.

Лазерная установка
Англійці розробляють лазерні гармати
mbda-systems.com
У Великобританії планують розробити власну лазерну зброю, прототип якої може бути продемонстрований вже в 2019 році. Для цього британське міністерство оборони уклало контракт на суму 30 млн фунтів (37 мільйонів доларів).

Мета розробки - зрозуміти, чи може технологія "спрямованої енергії" дати перевагу збройним силам. Над створенням лазера будуть працювати відразу кілька європейських компаній оборонної сфери. Оцінювати прототип будуть по тому, наскільки точно він зможе вибирати і відстежувати цілі на різних відстанях і в різних погодних умовах - на суші і над водою, повідомляє ВВС.

Раніше британське міноборони вело переговори за контрактом з консорціумом UK Dragonfire і зараз оголосило, що тендер виграв саме він.

Якщо випробування пройдуть успішно, перші лазерні гармати можуть надійти на озброєння британської армії в середині 2020-х років.

В консорціум UK Dragonfire входять компанії MBDA, Qinetiq, Leonardo-Finmeccanica GKN, Arke, BAE Systems і Marshall ADG.

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Раніше командування ВМС США повідомило про намір оснастити наступне покоління авіаносців потужною лазерною зброєю, яке буде використовуватися для захисту від ракет і безпілотних літальних апаратів.

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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