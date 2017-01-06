У Британії почали розробку власної лазерної зброї

Лазерні гармати можуть надійти на озброєння британської армії в середині 2020-х років.
Мета розробки - зрозуміти, чи може технологія "спрямованої енергії" дати перевагу збройним силам. Над створенням лазера будуть працювати відразу кілька європейських компаній оборонної сфери. Оцінювати прототип будуть по тому, наскільки точно він зможе вибирати і відстежувати цілі на різних відстанях і в різних погодних умовах - на суші і над водою, повідомляє ВВС.
Раніше британське міноборони вело переговори за контрактом з консорціумом UK Dragonfire і зараз оголосило, що тендер виграв саме він.
Якщо випробування пройдуть успішно, перші лазерні гармати можуть надійти на озброєння британської армії в середині 2020-х років.
В консорціум UK Dragonfire входять компанії MBDA, Qinetiq, Leonardo-Finmeccanica GKN, Arke, BAE Systems і Marshall ADG.
Раніше командування ВМС США повідомило про намір оснастити наступне покоління авіаносців потужною лазерною зброєю, яке буде використовуватися для захисту від ракет і безпілотних літальних апаратів.Русская служба Би-би-си