У Бразилії знайшли мертвим посла Греції

Тіло знайшли в спаленому автомобілі, поліція вважає, що знайдено саме посла.

У Ріо знайшли мертвим грецького дипломата wikipedia

Ріо-де-Жанейро в спаленому автомобілі виявлено тіло чоловіка. На думку поліції – знайдений мертвим посол Греції в Бразилії Кріакос Амірідіс.

Про зникнення посла в середу, 28 грудня, в поліцію заявила дружина дипломата. У самому ж посольстві інформацію про зникнення посла не підтвердили, пояснивши, що він перебував у Ріо-де-Жанейро у відпустці і повинен був повернутися на роботу в посольстві у Бразіліа 9 січня, повідомляє Reuters з посиланням на бразильський телеканал Globo.

Останній раз посла бачили увечері в понеділок, коли він залишав будинок друзів своєї дружини-бразилійки в бідному передмісті Ріо-де-Жанейро.

Також у поліції не розглядають віикрадення як версію зникнення посла. "Ми розслідуємо деякі версії, але не цю. Якщо б його викрали, то зловмисники вже вийшли на контакт із нами", - заявив інспектор бразильської поліції Еваристо Понтес.

59-річний Амірідіс працював послом Греції в Бразилії з січня 2016 року, а також генкосулом Греції в цій країні у 2001 – 2004 роках. У 2012 – 2015 роках був послом Греції в Лівії.

Як повідомлялося, нещодавно в Бразилії місцеві поліцейські і співробітники консульства України успішно завершили операцію зі звільнення двох українців з полону бразильських наркоторговців.