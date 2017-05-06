У Білорусі затримали опозиціонера Некляєва – ЗМІ

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Дружина політика допускає, що причиною затримання може бути його участь у ході проти "податку на дармоїдство".

У Мінську затримали екс-кандидата в президенти Білорусі Володимира Некляєва naviny.by

силовики затримали опозиціонера, колишнього кандидата в президенти Білорусі Володимира Некляєва.

Як повідомляє "Радіо Свобода", про це журналістам повідомила його дружина Ольга. За її словами, політика затримали біля його будинку.

Дружина затриманого, при цьому допускає, що причиною затримання може бути участь Некляєва в ході проти "податку на дармоїдство" 17 лютого.

Силові відомства Білорусі затримання поки не коментують.

Нагадаємо, 17 лютого декілька тисяч людей вийшли в Мінську на акцію "Марш розлючених білорусів" проти "податку на дармоїдство". Громадяни провели народні збори, а потім пройшли ходою по проспекту Незалежності до будівлі міністерства з податків та зборів Білорусі.

Масштабні демонстрації були також організовані в Мінську 25 березня, однак правоохоронні органи Білорусі затримали кілька сотень людей перед і під час неузгодженої акції опозиції "Марш розлючених білорусів".

Як писало раніше DT.UA оглядач білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко санкціонував жорстокий розгін протестних акцій в Мінську 25 березня і запуск білоруськими силовиками справи "Білого легіону", аби справити належне враження на Москву.

Думка аналітика наводить у своїй статті для DT.UA журналіст Ігор Ілляш. З точки зору Калиновського, дані дії, супроводжувані агресивною антиукраїнською риторикою в держЗМІ, безглузді з точки зору внутрішньої політики Білорусі.

Детальніше про політичну ситуацію в Білорусі та причини використання державними білоруськими ЗМІ антиукраїнської риторики читайте в матеріалі Ігоря Илляша "Про що написала Лукашенкові "фрау А" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".