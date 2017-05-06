У Білорусі привели у виконання перший смертний вирок в цьому році

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Страчений житель Гомеля, серійний гвалтівник і вбивця.

У Білорусі відбулася перша страта в цьому році

У Білорусі виконали перший в цьому році смертний вирок, розстрілявши жителя Гомеля Сергія Вострикова, визнаного винним у зґвалтуваннях і вбивствах з особливою жорстокістю. Злочинця стратили в період приблизно з 13 по 29 квітня, оскільки останній лист із СІЗО N1, де утримувався засуджений до вищої міри, було датоване саме 13 квітня, а обласний суд отримав повідомлення про приведення у виконання смертного вироку 29-го. Крім цього, 5 квітня матері дозволили зустрітися з сином в СІЗО. Це була їхня остання зустріч, пише "Інтерфакс", посилаючись на інформацію білоруських правозахисників.

Рік тому суд визнав злочинця винним насильницьких діях сексуального характеру, вбивства з особливою жорстокістю з метою приховати інший злочин і крадіжках і засудив гомельчанина до вищої міри покарання - смертної кари. Слухання справи проходило в закритому режимі з етичних міркувань.

Білорусь залишається єдиною країною в Європі і СНД, де зберігається смертна кара. Вирок приводиться у виконання через розстріл. Родичам смертників, як правило, не повідомляють про розстріл і не надають останнє побачення перед стратою. Тіла розстріляних не видаються родичам для поховання, а місце їх поховання не повідомляється.

В 2016 році в світі стратили 1031 осіб, що на третину менше, ніж у 2015 році. Велика частина страт була в Ірані (567), Саудівській Аравії (154), в Іраку (88) і Пакистані (87). У США за 2016 рік були страчені 20 осіб - це найнижчий показник в країні з 1991 року. В Європі смертна кара застосовується тільки в одній країні - Білорусі. У країні за рік було винесено чотири смертні вироки і приведено у виконання, щонайменше, ще чотири.

Що стосується колишнього СРСР, у Казахстані в 2016 році винесли єдиний смертний вирок, однак він поки не виконаний.

Як повідомлялося, за роки незалежності України кількість прихильників смертної кари серед громадян нашої країни істотно скоротилася.