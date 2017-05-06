У Білорусі привели у виконання перший смертний вирок в цьому році

Страчений житель Гомеля, серійний гвалтівник і вбивця.
Рік тому суд визнав злочинця винним насильницьких діях сексуального характеру, вбивства з особливою жорстокістю з метою приховати інший злочин і крадіжках і засудив гомельчанина до вищої міри покарання - смертної кари. Слухання справи проходило в закритому режимі з етичних міркувань.
Білорусь залишається єдиною країною в Європі і СНД, де зберігається смертна кара. Вирок приводиться у виконання через розстріл. Родичам смертників, як правило, не повідомляють про розстріл і не надають останнє побачення перед стратою. Тіла розстріляних не видаються родичам для поховання, а місце їх поховання не повідомляється.
В 2016 році в світі стратили 1031 осіб, що на третину менше, ніж у 2015 році. Велика частина страт була в Ірані (567), Саудівській Аравії (154), в Іраку (88) і Пакистані (87). У США за 2016 рік були страчені 20 осіб - це найнижчий показник в країні з 1991 року. В Європі смертна кара застосовується тільки в одній країні - Білорусі. У країні за рік було винесено чотири смертні вироки і приведено у виконання, щонайменше, ще чотири.
Що стосується колишнього СРСР, у Казахстані в 2016 році винесли єдиний смертний вирок, однак він поки не виконаний.
Як повідомлялося, за роки незалежності України кількість прихильників смертної кари серед громадян нашої країни істотно скоротилася.
Интерфакс