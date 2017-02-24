У Білорусі болить голова від Росії і її "сфери впливу" - WSJ

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Видання не радить Заходу приймати Лукашенка в обійми, але і забувати про суверенітет Білорусі теж не варто.

Напруга у відносинах Білорусі з Росією вказує на те, як навіть близькі союзники не дуже хочуть входити в російську "сферу впливу". Сайт президента Білорусі

Перед святкуванням удня ветеранів президент Олександр Лукашенко у своєму зверненні до Збройних сил зробив особливий наголос на територіальній цілісності країни.

В цьому, загалом, немає нічого дивного, але риторика білоруського президента помінто стає все більш оборонною на тлі його конфлікту з Москвою.

Про це в редакційній статті пише лояльна до Республіканської партії газета Wall Street Journal, нагадуючи про загострення у білорусько-російських відносинах. Воно почалося після того, як Мінськ дозволив без віз перетинати білоруський кордон громадянам 79 країн, зокрема США і країн ЄС. А також між Білоруссю і Росією виникла напруга через умови і ціну постачання російського газу.

Росія не дозволить Білорусі зійти з її економічної і політичної орбіти, оскільки вона дуже важлива для проекту Євразійського союзу. В цей же час, Заходу також не варто змінювати ставлення до "останнього диктатора в Європі" і приймати Лукашенка у свої обійми. Втім, не варто і закривати очі на білоруський суверенітет. Видання радить США і ЄС дати чітко зрозуміти, що вони бачать напругу і визнають незалежність і територіальну цілісність Білорусі.

"Напруга в Білорусі знову показує, що проблема із "зоною впливу" Путіна полягає в тому, що навіть найближчі союзники Росії не хочуть в цю сферу входити", - йдеться в статті.

Нагадаємо, що третього лютого під час прес-конференції Лукашенко зробив кілька різких заяв на адресу кремлівського режиму, зокрема, заявив, що "друг Путін" штовхає його в напрямку Заходу, пригрозив судом за обмеження поставок нафти і пообіцяв порушити кримінальну справу відносно голови Россільгоспнагляду. Також Лукашенко заявив, що братня Україна веде війну за незалежність. Він підкреслив, що Білорусі не можна допустити того, щоб довелося воювати за самостійність, яка далася "дешево".