У Білому домі запевнили, що не бачили "мирного плану" Артеменка - Business Insider

У адміністрації запевнили, що ніколи не головили з українським депутатом і не отримували ніяких документів.

Білий дім нічого не знає про "мирний план" Артеменка. © European Council

Скандал навколо ролі особистого юриста президента Дональда Трампа у просуванні в Раду національної безпеки США так званого- це "абсурдна спроба відволікти" увагу від реформ нового президента.

Про це Business Insider повідомили у Білому домі, коментуючи інформацію New York Times про те, що особистий юрист Трампа Майкл Коен нібито передав екс-раднику з національної безпеки США Майклу Флінну так званий "мирний план", який пропонував скасувати санкції проти Росії у обмін на вімову Москви від підтримки проросійських бойовиків, а також передачу Криму в оренду РФ на 50-100 років.

"Ніхто в Білому домі, включно з президентом, віце-президентом, членами Ради національної безпеки не говорив з Коеном про пропозицію мирного плану для російсько-українського конфлікту. Так само ніхто не говорив з Андрієм Артеменком на цю тему", - сказав прес-секретар Білого дому виданню.

"Також Рада національної безпеки веде широкий реєстр отриманих документів. І у нас немає жодних записив про отримання подібних пропозицій від Коена. Це лише ще одна абсурдна спроба відволікти від справжніх реформ, які відбуваються за приденства Трампа", - додали у адміністрації.

Нагадаємо, 19 лютого газета The New York Times повідомила, що член парламентської фракції Радикальної партії Андрій Артеменко передав план нормалізації відносин між Україною і Росією екс-раднику президента США Майклу Флінну незадовго до його відставки.

Серед іншого план містить ідею проведення всеукраїнського референдуму про передачу Криму Росії в оренду на 50-100 років, а також передбачає виведення російських військ з території України. Документи Флінну Артеменко передавав через бізнесмена Фелікса Сейтера, у якого були ділові зв'язки з Дональдом Трампом, а також через юриста американського президента Майкла Коена.

20 лютого фракція Радикальної партії прийняла рішення про виключення Артеменка зі свого складу.