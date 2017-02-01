У Білому домі вирішили не ходити на ефіри CNN

Адміністрація не бачить можливості відстоювати свою позицію на каналі.
Репортер ігнорованого Трампом телеканалу більш прямолінійний у своїх висновках і вважає, що це спроба покарати канал. Відрізавши канал від офіційної позиції президента, адміністрація може суттєво вдарити по рейтингах CNN.
Чиновники Білого дому і досі відповідають на питання представників каналу під час брифінгів. Однак ніхто з команди Трампа не з'являвся в ефірі CNN, починаючи з інавгурації президента.Стівен Бэннон звинуватив американські ЗМІ в недалекоглядності і заявив, що вони "повинні мовчати". Бэннон сказав, що американські ЗМІ не розуміють країну і мають бути збентежені своєю поведінкою. DT.UA