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У Білому домі вирішили не ходити на ефіри CNN

1 лютого в 11:55

Адміністрація не бачить можливості відстоювати свою позицію на каналі.

Белый дом
Чиновники Білого дому вирішили ігнорувати CNN
В адміністрації президента Трампа вирішили не посилати своїх представників на ефіри каналу CNN. На думку одного з високопоставлених представників Білого дому, CNN це не те місце, де адміністрація може активно відстоювати свою позицію, повідомляє Politico.

Репортер ігнорованого Трампом телеканалу більш прямолінійний у своїх висновках і вважає, що це спроба покарати канал. Відрізавши канал від офіційної позиції президента, адміністрація може суттєво вдарити по рейтингах CNN.

Чиновники Білого дому і досі відповідають на питання представників каналу під час брифінгів. Однак ніхто з команди Трампа не з'являвся в ефірі CNN, починаючи з інавгурації президента.

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Раніше повідомлялося, що головний радник Трампа Стівен Бэннон звинуватив американські ЗМІ в недалекоглядності і заявив, що вони "повинні мовчати". Бэннон сказав, що американські ЗМІ не розуміють країну і мають бути збентежені своєю поведінкою.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп адміністрація ЗМІ телеканал
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