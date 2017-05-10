У Білому домі пояснили звільнення директора ФБР втратою довіри Трампа

Президентська адміністрація вказала на "помилки і неправильні кроки" Комі.

Трамп уже давно збирався позбутися Комі Gage Skidmore / Flickr

Президент США Дональд Трамп збиравсяДжеймса Комі "з першого дня свого президенства", заявила речник Білого дому Сара Сандерс у середу, 10 травня.

За її словами, Комі втратив довіру президента, який побачив у його діях чимало "помилок і неправильних кроків", передає "Радіо Свобода".

Як повідомлялося, увечері 9 травня президент США Дональд Трамп звільнив з посади директора ФБР Джеймса Комі. Наступного дня президент пообіцяв знайти більш гідного кандидата на цю посаду.

"Комі замінять на того, хто робитиме цю роботу краще. Він втратив довіру практично всіх у Вашингтоні: і республіканців, і демократів. Коли все заспокоїться, вони ще будуть мені вдячні", – заявив Трамп.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.