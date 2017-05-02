У Білому домі не бачать можливостей для зустрічі Трампа і лідера КНДР

За словами Спенсера, КНДР має негайно припинити провокаційні дії.

Білий дім не бачить можливостей зустрічі Трампа з Кімом regnum.ru

У Білому дому зараз не бачать сприятливих обставин для зустрічі президент СШАі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

"КНДР має негайно припинити провокаційні дії. Там багато умов, які повинні були б відбутися щодо поведінки Кіма. Ясно, що зараз тут немає сприятливих умов для зустрічі", - сказав речник Білого дому Шон Спайсер, передає New York Post.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином в умовах загострення напруженості щодо програми створення ядерної зброї в КНДР, "якщо обставини будуть придатними".Білий

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не виключив ймовірність серйозного конфлікту з КНДР, однак висловив надію на мирне вирішення кризи.

Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети. Проте на невдалий пуск вже відреагував президент США Дональд Трамп. "Північна Корея не поважає прагнення Китаю і його шановного президента, здійснивши сьогодні запуск ракети, хай і невдалий. Погано", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

США, в свою чергу, відправили до берегів КНДР ударну групу флоту на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон". У Пхеньяні заявили про готовність потопити американський корабель. Авіаносна група ВМС США 29 квітня пройшла Корейську протоку і увійшла в акваторію Японського моря. Крім атомного авіаносця "Карл Вінсон" в Японському морі також перебуватимуть авіаносці "Рональд Рейган"і "Німіц".

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа обмірковує розширення політичного та економічного тиску на Північну Корею.