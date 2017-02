До Білого дому не пустили журналістів видань, що критикують Трампа

Ряд журналістів відмовилися йти на брифінг на знак солідарності з колегами.

У Трампа можуть з'явитися нові проблеми з журналістами © European Council

На традиційний щоденний брифінгу п'ятницю, 24 лютого, не пустили ряд журналістів авторитетних видань.

Зокрема, на брифінг прес-секретаря адміністрації президента США Шона Спайсера не потрапили співробітники CNN і The New York Times – видань, які систематично виступають з критикою президента Дональда Трампа, а також репортери BBC.

Крім того, до Білого дому не потрапили кореспонденти таблоїдів BuzzFeed, The Daily Mail, The Los Angeles Times і The New York Daily News.

Про інцидент повідомляє The Hill, журналістів якого також не пустили до Білого дому.

Співробітники агентства Associaatted Press і журналу Time відмовилися йти на брифінг в знак солідарності з колегами з інших видань.

На брифінг потрапили репортери ABC, CBS, NBC, Fox, Reuters, Bloomberg, The Washington Times і McClatchy.

Асоціація кореспондентів Білого дому пояснила таке рішення проведенням зустрічі у форматі розширеного пулу, що передбачає наявність обмеженої кількості журналістів на брифінгу, які потім зобов'язані поділитися інформацією сколлегами з інших видань. До розширеного пулу традиційно вдаються, коли захід проводиться у невеликих приміщеннях.

Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував американські ЗМІ за публікацію критичних матеріалів про нього і його оточенні. Найбільше обурення у Трампа викликають лояльні демократичної партії видання CNN, NBC, The New York Times, активно висвітлюють зв'язки членів команди Трампа з Росією, зокрема, скандал, який призвів до відставки Майкла Флінна з посади радника президента з національної безпеки.

Трамп назвав The New York Times, NBC News, NBC, CBS, CNN "фейковими медіа" і "ворогами американського народу".

Детальніше про президента США, його команді та політиці читайте в матеріалі DT.UA "ТРАМПлін: що важливо знати про президента США".