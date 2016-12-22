У Берліні знову запрацювали різдвяні ярмарки, пошуки підозрюваного в теракті тривають

Впродовж усіх зимових свят у Німеччині, Франції, Великобританії та Росії будуть діяти посилені заходи безпеки.

Ярмарки Берліна, незважаючи на вчинений у понеділок теракт, відновили роботу

Більшістьзнову відкрилося в ніч середи, 21 грудня, їх охорона посилена, пошуки тунісця, підозрюваного в теракті (наїзді вантажівкою на натовп людей на ярмарку в понеділок), тривають, повідомляє Deutsche Welle

Тим не менш Breitscheidplatz plaza, яка стала мішенню терориста в понеділок, все ще залишається закритою.

Німецький кабінет міністрів підтримав законопроект про посилення відеоспостереження. А голова внутрішньополітичного відомства Саару, представник 16-ти регіональних міністрів внутрішніх справ Німеччини Клаус Бульйон, розповів про те, що безпека в країні буде посилена.

"У нас буде більше патрулів, у поліцейських будуть кулемети", - підкреслив, Бульйон.

Також посилені заходи безпеки в Парижі, Лондоні і Москві.

Федеральна влада Німеччини, яка розшукує 24-річного Аніса Амрі, підозрюваного в теракті, запропонувала винагороду за будь-яку інформацію, яка сприятиме його затриманню. Вона також випустила повідомлення різними мовами, включно з французькою. Громадськість попередили про те, що Амрі може бути озброєний.

Міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Ральф Йєгер, заявив про те, що прохання про надання притулку Амрі було відхилено в липні 2016. Тунісець прибув до Німеччини в липні 2015 і перебував у Берліні з лютого 2016.

"Людина не могла бути вислана (з країни – ред.), тому що у неї не було справжніх ідентифікаційних документів", - повідомив Йєгер.

Аніса Амрі перевіряли з березня по вересень, але ніяких доказів суспільно небезпечної поведінки так і не було отримано, зазначили слідчі Берліна. Тим не менш, тунісця підозрювали у наркоторгівлі і фізичному насильстві.

Туніська поліція поспілкувалася з родичами Аніса Амрі. Місцева радіостанція FM Mosaique процитувала його батька, який розповів про те, що Аніс виїхав з Тунісу сім років тому і якийсь час перебував в італійській в'язниці, перш ніж прибути до Німеччини в 2015 році.

У Міністерстві охорони здоров'я федеральної землі Берлін розповіли про стан здоровья 12-ти постраждалих, яким вдалося вижити після наїзду. Всі вони, за словами міністерських чиновників, отримали серйозні травми, деякі з них перебували в критичному стані.

Президент Німеччини Йоахім Гаук, який відвідав трьох пацієнтів у берлінській клініці "Шаріте", повідомив про те, що був вражений їхньою "витримкою". За словами медичного директора "Шаріте" Ульріха Фрая, чотирьох пацієнтів лікували від "важких травм нижніх кінцівок і тазу".

У Парижі президент Франції Франсуа Олланд підписав книгу співчуттів у німецькому посольстві. За його словами, французькі розвідслужби були в "постійному контакті" з німецькими колегами. Тунісець, який раніше проживав у Франції, здійснив схожий напад на людей, які гуляли в Ніцці і святкували День взяття Бастилії, убивши при цьому 86 осіб. Інцидент стався в липні цього року.

Поліцейська префектура Парижа повідомила про мобілізацію 7,5 тисяч охоронців, які будуть охороняти 49 Різдвяних ярмарків, а також храми і місця, найбільш часто відвідувані туристами.

Лондонська поліція повідомила про блокування доріг перед Букінгемським палацом під час традиційної церемонії Зміни варти. Раніше щоденне закриття доріг було під великим питанням, через три місяці випробувального терміну повинно було бути прийнято рішення про його продовження або скасування, але на даний час рішення цього питання відкладено у зв'язку з терактом в Берліні.

Начальник Управління ДАІ Головного управління МВС Росії по місту Москві Віктор Коваленко розповів про те, що в'їзд у найбільш популярні святкові місця міста і області буде перекритий вантажівками.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

Раніше німецькі ЗМІ повідомили про те, що в кабіні вантажівки були виявлені документи на ім'я уродженця Тунісу Ахмеда або Аніса А., якого поліція вважає головним підозрюваним.