У Берліні нагадали Трампу про війну в Іраку у відповідь на критику Німеччини - The Guardian

За словами віце-канцлера, американському президенту варто пам'ятати, чому біженці йдуть в Європу.

Габріель відповів Трампу на критику Німеччини. Flickr/Sérgio Crahan

Якщозапровадить 35% податку на виробництво німецького автопрому, це стане неприємним сюрпризом для виробників авто в США.

Як повідомляє The Guardian, на це вказав віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель у відповідь на різку критику з боку Трампа, який, зокрема, пригрозив компанії BMW, що вона не зможе уникнути 35% податку, якщо не збудує свій завод в США.

"Думаю, у BMW найбільший завод вже розташований у США, у Спартанбурзі, Південна Кароліна", - нагадав Габріель.

"Американська автоіндустрія матиме кошмар, якщо на всі деталі, вироблені не в Америці, раптом накладуть 35% податку. Я переконаний, це ослабить американське автовиробництво і зробить його більш дорогим. Я хочу побачити, що Конгрес скаже, оскільки там багато людей, які виступають проти Трампа", - сказав Габріель.

Трамп також критикував канцлера Ангелу Меркель за політику прийому біженців, яку він назвав "катастрофічною помилкою". Габріель у відповідь наголосив, що частково за наплив біженців з Близького Сходу в Європу несуть відповідальність і США.

"Існує зв'язок між недоліками американської інтервенціоністської політикою, особливо війною в Іраку, і кризою через наплив біженців. Тому моя порада: ми не повинні говорити один одному, що ми зробили правильно, а що ні. Замість цього ми повинні шукати миру для регіону і зробити все, що люди могли повернутися додому", - сказав віце-канцлер Німеччини.

На закид Трампа, що європейські союзники погано фінансують НАТО, Габріель зауважив, що Німеччина витрачає багато грошей на прийом біженців з Близького Сходу, де тривають конфлікти. І це, на його думку, теж наслідок "інтервенціоністської політики" США.

Сьогодні видання Finacial Times писало, що Трамп назвав ЄС "інструментом" Німеччини і порівняв Меркель з Путіним. За його словами, після Великої Британії інші країни теж вийдуть з ЄС. Раніше Трамп назвав НАТО застарілим і нездатним протистояти тероризму. На думку обраного президента США, це через те, що країни-учасниці не фінансують НАТО належним чином.