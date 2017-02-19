У Барселоні пройшов багатотисячний мітинг з вимогою прийняти біженців

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У ньому взяло участь близько 160 тис. чоловік.

Тисячі барселонців вийшли на мітинг в підтримку біженців

В іспанському місті Барселона пройшов багатотисячний мітинг з вимогою до уряду дозволити в'їзд в країну більшого кількістю біженців з охоплених війною країн.

Протестувальники розгорнули у центрі міста великий прапор з закликами "Вистачить відмовок! Прийміть їх зараз" і "Ні смертей, відкрийте кордону".

Акція була організована групою, яка називає себе "Наш дім – ваш дім". Хоча влада оцінили кількість протестуючих в 160 тисяч, організатори заявили, що їх було не менше 300 тисяч.

У 2015 році іспанський уряд зобов'язався прийняти понад 17 тисяч біженців протягом двох років. Але досі країна дала притулок лише близько 1100 біженцям.

Раніше Єврокомісія пригрозила штрафами країнам за неприйом біженців.