У Барселоні пройшов багатотисячний мітинг з вимогою прийняти біженців

У ньому взяло участь близько 160 тис. чоловік.
Протестувальники розгорнули у центрі міста великий прапор з закликами "Вистачить відмовок! Прийміть їх зараз" і "Ні смертей, відкрийте кордону".
Акція була організована групою, яка називає себе "Наш дім – ваш дім". Хоча влада оцінили кількість протестуючих в 160 тисяч, організатори заявили, що їх було не менше 300 тисяч.
У 2015 році іспанський уряд зобов'язався прийняти понад 17 тисяч біженців протягом двох років. Але досі країна дала притулок лише близько 1100 біженцям.
Раніше Єврокомісія пригрозила штрафами країнам за неприйом біженців.Радіо Свобода