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У Багдаді в результаті потужного вибуху загинули майже 20 людей

2 січня в 12:16

За попередніми даними, напад влаштував терорист-смертник.

Взрывы в Багдаде
Вибух стався в передмісті Багдада
Щонайменше 17 людей стали жертвами вибуху, що прогримів в іракській столиці, повідомляють західні ЗМІ.

Ще 39 осіб отримали поранення.

Вибух стався в передмісті Багдада Мадінат-ес-Садр на одній з найбільш жвавих площ.

За попередніми даними, напад влаштував терорист-смертник, який привів у дію вибуховий пристрій в автомобілі.

На місце події прибули співробітники поліції і карети швидкої допомоги.

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Нагадаємо, в результаті подвійного теракту в Багдаді 3 липня нинішнього року загинули як мінімум 292 людини. За даними міністерства охорони здоров'я Іраку, поранення різного ступеня тяжкості отримали 200 осіб.

Вибухи відбуваються в Іраку регулярно, однак цей напад став найбільшим за кількістю жертв з 2003 року.

За матеріалами: Интерфакс
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Теги вибух тероризм Ірак
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