У Багдаді в результаті потужного вибуху загинули майже 20 людей

За попередніми даними, напад влаштував терорист-смертник.

Вибух стався в передмісті Багдада

Щонайменше 17 людей стали жертвами вибуху, що прогримів в іракській столиці , повідомляють західні ЗМІ.

Ще 39 осіб отримали поранення.

Вибух стався в передмісті Багдада Мадінат-ес-Садр на одній з найбільш жвавих площ.

За попередніми даними, напад влаштував терорист-смертник, який привів у дію вибуховий пристрій в автомобілі.

На місце події прибули співробітники поліції і карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, в результаті подвійного теракту в Багдаді 3 липня нинішнього року загинули як мінімум 292 людини. За даними міністерства охорони здоров'я Іраку, поранення різного ступеня тяжкості отримали 200 осіб.

Вибухи відбуваються в Іраку регулярно, однак цей напад став найбільшим за кількістю жертв з 2003 року.