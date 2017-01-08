У Багдаді стався другий теракт за день – загинули 7 осіб

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Метою терористів стали людні ринки в шиїтському районі іракської столиці.

Багдад знову став мішенню терористів countries.turistua.com

Терорист-смертник підірвав себе на переповненому ринку в східній частині, вбивши щонайменше сім осіб та поранивши ще кілька десятків, повідомляє агентство Reuters

Наголошується, що це вже друга терористична атака в шиїтському районі Багдада Баладіят за день. Раніше терорист-смертник підірвав замінований автомобіль на іншому ринку, убивши 13 осіб. Відповідальність за напад узяло на себе угрупування ІД.

Раніше, 5 січня, В результаті двох окремих вибухів в Багдаді загинули не менше 14 осіб і ще 15 отримали поранення.

Ще один теракт, який вбив 35 людей, стався в Багдаді другого січня. Вибух стався в передмісті столиці Іраку Мадінат-ес-Садр на одній з найбільш жвавих площ. За попередніми даними, напад влаштував терорист-смертник, який привів у дію вибуховий пристрій в автомобілі.