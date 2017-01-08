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У Багдаді стався другий теракт за день – загинули 7 осіб

8 січня в 16:48

Метою терористів стали людні ринки в шиїтському районі іракської столиці.

Багдад
Багдад знову став мішенню терористів
countries.turistua.com
Терорист-смертник підірвав себе на переповненому ринку в східній частині Багдаду, вбивши щонайменше сім осіб та поранивши ще кілька десятків, повідомляє агентство Reuters.

Наголошується, що це вже друга терористична атака в шиїтському районі Багдада Баладіят за день. Раніше терорист-смертник підірвав замінований автомобіль на іншому ринку, убивши 13 осіб. Відповідальність за напад узяло на себе угрупування ІД.

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Раніше, 5 січня, В результаті двох окремих вибухів в Багдаді загинули не менше 14 осіб і ще 15 отримали поранення.

Ще один теракт, який вбив 35 людей, стався в Багдаді другого січня. Вибух стався в передмісті столиці Іраку Мадінат-ес-Садр на одній з найбільш жвавих площ. За попередніми даними, напад влаштував терорист-смертник, який привів у дію вибуховий пристрій в автомобілі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги терорист вибух напад
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