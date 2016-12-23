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У Асада заявили про повний контроль над Алеппо

23 грудня в 00:29

Сирійські війська повністю захопили східну частину міста.

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Сирійські війська повністю контролюють Алеппо
Zouhir_AlShimale / Twitter

Сирійські війська офіційно оголосили про взяття під повний контроль міста Алеппо, східна частина якого перебувала під контролем повстанців чотири роки.

Військові заявили, що східну частину міста залишили останні повстанці і мирні жителі, називаючи відновлення контролю над містом "стратегічним переломом у боротьбі з тероризмом".

Евакуація повстанців і цивільного населення східного Алеппо почалася 15 грудня. Операція проходила з перебоями і зупинками, оскільки сторони звинувачували один одного в порушенні умов угоди про припинення вогню.

За попередніми підрахунками, зі східної частини міста евакуювалися близько 35 тисяч чоловік. Ця територія перебувала під контролем повстанців більше чотирьох років, останні два роки – перебувала в облозі.

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Раніше представники ООН повідомляли про можливі розправи над мирними жителями з боку урядових військ при захопленні районів Алеппо. Західні країни і ЗМІ звинувачували російську і сирійську авіацію в невибіркованому застосуванні зброї, яка призводить до загибелі мирних жителів. Сирійські та російські влади називали такі повідомлення фальсифікаціями.

За матеріалами: Русская служба Би-би-си
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