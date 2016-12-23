У Асада заявили про повний контроль над Алеппо

Сирійські війська повністю захопили східну частину міста.
Сирійські війська офіційно оголосили про взяття під повний контроль міста Алеппо, східна частина якого перебувала під контролем повстанців чотири роки.
Військові заявили, що східну частину міста залишили останні повстанці і мирні жителі, називаючи відновлення контролю над містом "стратегічним переломом у боротьбі з тероризмом".
Евакуація повстанців і цивільного населення східного Алеппо почалася 15 грудня. Операція проходила з перебоями і зупинками, оскільки сторони звинувачували один одного в порушенні умов угоди про припинення вогню.
За попередніми підрахунками, зі східної частини міста евакуювалися близько 35 тисяч чоловік. Ця територія перебувала під контролем повстанців більше чотирьох років, останні два роки – перебувала в облозі.
Раніше представники ООН повідомляли про можливі розправи над мирними жителями з боку урядових військ при захопленні районів Алеппо. Західні країни і ЗМІ звинувачували російську і сирійську авіацію в невибіркованому застосуванні зброї, яка призводить до загибелі мирних жителів. Сирійські та російські влади називали такі повідомлення фальсифікаціями.Русская служба Би-би-си