У 2016 році потік біженців до Німеччини скоротився в три рази

Проте зросла кількість заяв про надання статусу біженця.

В Німеччину потрапляє менше біженців

В минулому році в Німеччину в'їхало 280 тис. біженців , тоді як в 2015 році прибуло 890 тис., повідомило міністерство внутрішніх справ ФРН.

Глава МВС Німеччини Томас де Мезьєр заявив, що зменшення потоку біженців свідчить про правильність заходів, що вживаються урядом Німеччини та Євросоюзом. На його думку, найважливішими рішеннями стала угода про біженців, укладена між ЄС і Туреччиною у другому кварталі 2016 року, і закриття так званого "балканського маршруту", за яким мігранти нелегально переміщалися в Західну Європу, передає російська редакція Deutsche Welle.

Водночас, міністр внутрішніх справ повідомив про збільшення кількості заяв на отримання притулку в Німеччині. У 2016 році заяви подало 745,5 тис. осіб, що на 268,8 тис. більше, ніж роком раніше. Велика частина мігрантів, які претендують на статус біженця, прибула до Німеччини в 2015 році, однак відомство у справах міграції та біженців у зв'язку з перевантаженістю не змогло прийняти їх заяви.

Найбільше заявників на надання притулку в Німеччині серед громадян Сирії, Афганістану, Іраку, Албанії та Еритреї.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала прискорити відправку додому біженців, яким відмовили у наданні притулку.