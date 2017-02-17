Турецький військовий корабель підплив до грецького острова і відкрив вогонь

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Туреччина оповістила Грецію про проведення навчань. Греки відмовили.

Корабель ВМФ Туреччини відкрив вогонь поблизу грецького острова

територіальні води

Корабель ВМФ Туреччинибез погодження з грецькою стороною запливГреції і відкрив вогонь в районі східної частини острова Фармаконісі в Егейському морі, повідомили в Міноборони Греції.

Наголошується, що Туреччина сповістила Грецію про проведення навчань на морі з використанням боєприпасів, однак Греція відмовила, оскільки вони зачіпають грецькі територіальні води, передає Ekathimerini.

Греція направила до острова артилерійське судно ВМФ країни для спостереження за турецьким кораблем, поки той не покинув територіальні води країни.

Нагадаємо, 1-2 грудня поблизу окупованого Криму проходили навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби.

30 листопада Міністерство закордонних справ України підтвердило оприлюднену ZN.UA інформацію про погрози Кремля застосувати силу у разі проведення Збройними силами України ракетних навчань біля Криму. У зв'язку з погрозами Україна планувала звернутися до світової спільноти.

30 листопада був опублікований текст погроз російського Міноборони у зв'язку з навчаннями ЗСУ біля Криму. Текст документа підтверджує інформацію, раніше опубліковану DT.UA.

Слід зазначити, що командування Повітряних Сил ЗСУ зменшило розміри небезпечної зони виконання пусків в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Так, Росавіация заявила про зсув Україною зони ракетних стрільб у Чорному морі. Так, зокрема, було зазначено, що Україна випустила нове авіаційне повідомлення, згідно з яким зони ракетних стрільб в Чорному морі зсуваються в нейтральні води, територіальні води РФ не зачіпаються, повідомив журналістам представник Росавіації.