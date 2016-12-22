Турецький опозиціонер Фетхуллах Гюлен засудив вбивство російського посла

Анкара звинувачує його в організації теракту.

Гюллен заявив про свою непричетність до вбивства посла

Ісламський проповідник Фетхуллах Гюлен, який мешкає в США, виступив з засудженням вбивства посла Росії в Туреччині, заявивши, що вбивця не пов'язаний з його організацією.

"Якщо навіть Росія, яка сприймає цей інцидент дуже серйозно, відкидає такі заяви, то турецька влада не може продовжувати переконувати весь світ щодо цих звинувачень", - заявив Гюлен в своєму відеозверненні.

У середу президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що поліцейський-вбивця російського посла в Анкарі був членом терористичної мережі релігійного проповідника Фетхуллаха Гюлена FETÖ.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив держсекретарю США Джону Керрі, що "Туреччина і Росія знають, що організація Гюлена стоїть за атакою на російського посла".

Турецька влада також звинувачує Гюлена в організації військового перевороту в липні 2016 року і вимагають його екстрадиції у США, які, в свою чергу, наполягають на наданні переконливих доказів провини Гюлена.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що російського посла в Туреччині вбив колишній поліцейський з підрозділу швидкого реагування Мевлют Мерт Алтинташ, звільнений під час чисток силовиків після невдалого перевороту.

Мевлюту Мерт Алтынташу було 22 роки, він родом з провінції Айдин, на заході Туреччини, поліцейську службу проводив в Анкарі.