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Турецькі війська залишать базу в Іраку після звільнення Мосулу

11 січня в 12:00

Коли сили коаліції виб'ють з Мосула бойовиків ІДІЛ, турецькі війська можуть покинути табір в Башиці.

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Турецькі війська можуть покинути табір в Башиці після звільнення Мосула
South Front


Турецькі війська будуть виведені з військової бази в іракському місті Башика на півночі країни після завершення операції зі штурму Мосула і витіснення з міста бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", заявив посол Іраку.

У свою чергу, міністр оборони Туреччини Фікрі Ішик заявив, що його країна буде обговорювати це питання з урядом Іраку після того, як терористи будуть витіснені з регіону. Він також зазначив, що турецька присутність на військовій базі була такою ж необхідністю, як і повага Анкарою територіальної цілісності Іраку, передає Hurriyet Daily News.

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Раніше прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді заявив про те, що домовився з Туреччиною щодо виводу турецької армії з міста Башика, розташованого неподалік від Мосулу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ірак війська Туреччина
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