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Турецька поліція затримала понад 500 осіб під час масштабної операції

14 лютого в 10:20

Серед затриманих представники Народної демократичної партії Туреччини.

Турецкая полиция
Турецька поліція провела масштабну операцію у 25 провінціях країни
ru.sputnik.az
Під час масштабної антитерористичної операції у 25 провінціях Туреччини турецька поліція затримала понад 500 осіб. Поліція підозрює затриманих у причетності до "Робочої партії Курдистану", яку турецька влада визнала терористичною організацією, повідомляє Reuters.

Серед затриманих перебувають 45 представників опозиційної Народної демократичної партії, яка симпатизує курдам, але діє в легальному полі. Уряд звинувачує другу по представництву в парламенті Народну демократичну партію у сприянні терористам.

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Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу піддав різкій критиці бажання США залучити до переговорах щодо Сирії представників Робочої партії Курдистану.

"Робоча партія Курдистану" визнана терористичною організацією в Туреччині, ЄС і США. З моменту початку її існування в 1984 році, більше 40 тисяч людей загинуло в зіткненнях між організацією і владою.

За матеріалами: DT.UA
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Теги курди Туреччина терорист операція
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