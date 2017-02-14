Турецька поліція затримала понад 500 осіб під час масштабної операції

Серед затриманих представники Народної демократичної партії Туреччини.
Турецька поліція провела масштабну операцію у 25 провінціях країни
ru.sputnik.az
Під час масштабної антитерористичної операції у 25 провінціях Туреччини
турецька поліція затримала понад 500 осіб. Поліція підозрює затриманих у причетності до "Робочої партії Курдистану", яку турецька влада визнала терористичною організацією, повідомляє Reuters
.
Серед затриманих перебувають 45 представників опозиційної Народної демократичної партії, яка симпатизує курдам, але діє в легальному полі. Уряд звинувачує другу по представництву в парламенті Народну демократичну партію у сприянні терористам.
Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу піддав різкій критиці бажання США залучити до переговорах щодо Сирії представників Робочої партії Курдистану
.
"Робоча партія Курдистану" визнана терористичною організацією в Туреччині, ЄС і США. З моменту початку її існування в 1984 році, більше 40 тисяч людей загинуло в зіткненнях між організацією і владою.
За матеріалами:
DT.UA