Турецька поліція затримала понад 500 осіб під час масштабної операції

Серед затриманих представники Народної демократичної партії Туреччини.

Турецька поліція провела масштабну операцію у 25 провінціях країни ru.sputnik.az

Під час масштабної антитерористичної операції у 25 провінціяхтурецька поліція затримала понад 500 осіб. Поліція підозрює затриманих у причетності до "Робочої партії Курдистану", яку турецька влада визнала терористичною організацією, повідомляє Reuters

Серед затриманих перебувають 45 представників опозиційної Народної демократичної партії, яка симпатизує курдам, але діє в легальному полі. Уряд звинувачує другу по представництву в парламенті Народну демократичну партію у сприянні терористам.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу піддав різкій критиці бажання

"Робоча партія Курдистану" визнана терористичною організацією в Туреччині, ЄС і США. З моменту початку її існування в 1984 році, більше 40 тисяч людей загинуло в зіткненнях між організацією і владою.