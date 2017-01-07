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Турецька поліція заарештувала п'ятьох підозрюваних у причетності до вбивства російського посла

7 січня в 19:19

Чотири затриманих – товариші по службі вбивці.

Убийца посла
Поліція заарештувала п'ятьох соратників вбивці російського посла

Поліція заарештувала п'ятеро осіб, яких подорзрює в причетності до замаху на посла Росії в Туреччині Андрія Карлова, повідомила республіканська прокуратура міста Ізмір.

За даними Anadolu, четверо затриманих - товариші по службі вбивці Мевлюта Мерта Алтинташа в органах МВС. Це Ількер Ер, Абдулькадір Ягин, Ердоган Ердинчлі і Зійа Шехиотглу, яким висунули звинувачення у "приналежності до збройної терористичної організації".

П'ятим заарештованим виявився активіст терористичної течії Фетуллаха Гюлана (FETÖ), який контролював прихильників FETÖ серед курсантів поліцейської школи в Ізмірі, де навчався Алтинташ. Ним виявився Сулейман Ерген.

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Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ, який застрелив російського посла Андрія Карлова, був послідовником проповідника Фетхуллаха Гюлена.

За матеріалами: Агентство Анадолу
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Теги посол поліція Росія вбивство мер терорист Туреччина курси активіст організації застрелив поліцейський Сулейман школа президент
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