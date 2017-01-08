Турецька поліція встановила особу стамбульського терориста

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Правоохоронці підозрюють вихідця з Узбекистану.

Туреччина виявила особу того, хто стріляв в Стамбулі

Поліція встановила особистість підозрюваного у скоєнні теракту в нічному клубі в Стамбулі в новорічну ніч, яким виявився виходець з Узбекистану Абдулгадир Машарипов, повідомила газета Daily Sabah.

За даними газети, Маршарипов також відомий як Абу Мухаммед Хорасан.

Поліція продовжує пошуки терориста, оскільки тому вдалося втекти після нападу в нічному клубі Reina.

Раніше ЗМІ звинуватили в організації теракту 28-річного громадянина Киргизстану Яхье Машрапова, однак той заявив, що не має відношення до цього нападу. За його словами, він прилетів до Туреччини 1 січня вже після того, як стався теракт.

Як повідомлялося, віце-прем'єр Туреччини Вейси Кайнак повідомив про те, що терорист, який відкрив стрілянину в нічному клубі Стамбула, скоріше за все, є представником уйгурської етнічної групи.

Читайте також: Під час теракту в Стамбулі ніхто з українців не постраждав

Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.