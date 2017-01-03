Турецька поліція показала селфи ймовірного стамбульського терориста – ЗМІ

На відео підозрюваний у скоєнні теракту знімає себе на одній з площ Стамбула.
На відео молода людина знімає свою прогулянку по площі Таксім в Стамбулі, повідомляє ТАСС.
Дата запису, який продемонструвала поліція – не називається.
Раніше повідомлялося, що злочинця, який скоїв теракт, вдалося втекти: за деякими даними, він виїхав з клубу, в якому влаштував стрілянину, на таксі.
Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.
Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".
Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану з числа терористів "Ісламської держави".
Також за підозрою в причетності до теракту влада Туреччини затримали вісім осібТАСС