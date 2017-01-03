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Турецька поліція показала селфи ймовірного стамбульського терориста – ЗМІ

3 січня в 10:22

На відео підозрюваний у скоєнні теракту знімає себе на одній з площ Стамбула.

теракт Стамбул 1.01.17
Поліція показала відео з селфи передбачуваного терориста зі Стамбула
Турецька поліція оприлюднила відеозапис, на якому зображений підозрюваний у скоєнні теракту в нічному клубі в Стамбулі в новорічну ніч.

На відео молода людина знімає свою прогулянку по площі Таксім в Стамбулі, повідомляє ТАСС.

Дата запису, який продемонструвала поліція – не називається.

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Раніше повідомлялося, що злочинця, який скоїв теракт, вдалося втекти: за деякими даними, він виїхав з клубу, в якому влаштував стрілянину, на таксі.

Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану з числа терористів "Ісламської держави".

Також за підозрою в причетності до теракту влада Туреччини затримали вісім осіб

За матеріалами: ТАСС
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