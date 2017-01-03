Турецька поліція показала селфи ймовірного стамбульського терориста – ЗМІ

На відео підозрюваний у скоєнні теракту знімає себе на одній з площ Стамбула.

Поліція показала відео з селфи передбачуваного терориста зі Стамбула

На відео молода людина знімає свою прогулянку по площі Таксім в Стамбулі, повідомляє ТАСС.

Дата запису, який продемонструвала поліція – не називається.

Раніше повідомлялося, що злочинця, який скоїв теракт, вдалося втекти: за деякими даними, він виїхав з клубу, в якому влаштував стрілянину, на таксі.

Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Турецькі ЗМІ опублікували фотографію ймовірного терориста, отриману з камер зовнішнього відеоспостереження. У скоєнні теракту підозрювали громадянина Узбекистану або Киргизстану з числа терористів "Ісламської держави".

Також за підозрою в причетності до теракту влада Туреччини затримали вісім осіб