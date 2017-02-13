Турецька армія зайняла центр сирійського Ель-Баба – Ердоган

За словами турецького президента, місто, який контролювали бойовики "Ісламської держави", оточений з усіх боків.

Турецькі війська вичавлюють ІДІЛ з Ель-Бабу Anadolu Agency

Армія Туреччини та її союзники зайняли центр сирійського міста Ель-Баб, заявив турецький президент Реджеп Ердоган у неділю, 12 лютого.

За словами Ердогана, місто, що перебувало під контролем бойовиків терористичної організації "Ісламська держава", оточене з усіх сторін. Терористи відступають. Президент назвав встановлення повного контролю над Ель-Бабом, який знаходиться за 30 кілометрів від кордону з Туреччиною, "справою часу", передає AFP.

Турецька армія почала бої за Ель-Баб у суботу, 11 лютого. Як мінімум один турецький військовий загинув, двоє отримали поранення під час бойових зіткнень із бойовиками.

Туреччина почала сухопутну операцію "Щит Євфрату" на території Сирії у серпні минулого року. Вона спрямована проти терористів "Ісламської держави" і місцевих курдів.

Раніше представник Пентагону заявив, що за два роки військової операції проти ІДІЛ, очолювана США коаліція, знищила на території Сирії та Іраку близько 50 тисяч бойовиків. Під час військових дій в Сирії загинули 310 тисяч осіб.

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