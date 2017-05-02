Туреччині нічого обговорювати з ЄС, поки не відновляться переговори про приєднання - Ердоган

Ердоган просить відкрити "нові розділи" у відносинах ЄС з Туреччиною, інакше вона піде.

Ердоган готовий сказати "до побачення" Євросоюзу

Президент Туреччинирозповів, що його країні нічого обговорювати з Євросоюзом, поки той не надасть їй перспективу членства. За словами Ердогана, якщо Євросоюз не хоче відкривати "нові розділи" у відносинах з Туреччиною, тоді Туреччина скаже йому "до побачення", повідомляє Reuters

Нагадаємо, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо конституційної реформи. Згідно з даними державного інформагентства Anadolu, її прихильники з мінімальним відривом (51,4% проти 48,6%) здобули перемогу. Опозиція заявила про численні порушення під час голосування і про наміри оскаржити його результати в суді.

Ініціатори реформи пропонують внести 18 поправок до основного закону, які повинні суттєво розширити повноваження президента.

Раніше повідомлялося, що в ОБСЄ вважають, що передвиборна кампанія була спотвореною на користь голосування "за". Рішення Виборчої комісії Туреччини дозволяє вважати дійсними бюлетені без спеціальних печаток та створило можливість для шахрайства на референдумі з конституційної реформи.