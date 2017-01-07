Туреччина зможе позбавляти громадянства противників уряду за кордоном

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Мін'юст Туреччини отримає можливість ініціювати скасування громадянства в осіб, які не повертаються до країни за його офіційним закликом.

Турецький уряд зможе анулювати громадянство своїх критиків за кордоном

Урядотримало право відкликати громадянство своїх супротивників, що знаходяться за межами країни, якщо вони відмовляються повертатися.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний правовий механізм прописаний в рішеннях Кабінету міністрів Туреччини № 679, 680 і 681, оприлюднених ввечері 6 січня.

Відповідно до встановленої процедури відкликання громадянства, фігурантів адміністративних або кримінальних проваджень за такими звинуваченнями як "злочини проти уряду", "участь у збройному заколоті проти уряду", "збройний напад і вбивство президента" і "членство в збройних терористичних організаціях" будуть викликати для дачі свідчень.

Якщо вони не з'явилися за викликом і знаходяться за кордоном, прокуратура передає справу до Мін'юсту, який публікує в офіційному бюлетені "заклик до повернення додому". Якщо викликані до Туреччини особи не відповідають на заклик протягом трьох місяців, Мін'юст запропонує Кабінету міністрів прийняти рішення про анулювання їх громадянства.

Зазначається, що після провальної спроби державного перевороту в Туреччині, частина чиновників покинули країну, побоюючись стати жертвами репресій. Частина турецьких дипломатів в іноземних дипмісіях також попросили політичного притулку в країнах перебування.

Нагадаємо, Анкара вчора, 6 січня, видала новий декрет про масові звільнення на фоні подовженого надзвичайного стану, який був введений після провального путчу в минулому році.

Нагадаємо, що через спробу перевороту, в ході першої хвилі чисток, не менше 60 тисяч осіб були затримані, звільнені або відсторонені від роботи. Серед звільнених після спроби військового перевороту в Туреччині, крім військових і поліцейських, виявилися вчителі, декани університетів і журналісти, яких турецька влада вважають недостатньо лояльними президентові Ердогану. Станом на початок серпня у Туреччині через спробу перевороту заарештували 22 тисячі осіб.

Детальніше про наслідки спроби державного перевороту в Туреччині читайте у статті Сергія Данилова "Вікно можливостей Реджепа Ердогана для DT.UA.