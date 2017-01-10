Туреччина завершує будівництво гігантської стіни на кордоні з Сирією

Довжина стіни становить 911 кілометрів.

Туреччина звела стіну на кордоні з Сирією Агентство Анадолу

Турецька влада заявляє про близькість до завершення будівництва стіни на кордоні з Сирією довжиною 911 кілометрів.

Стіна зводиться в рамках посилення заходів по захисту кордону. Зокрема, стіна повинна запобігти нелегальній міграції з Сирії до Туреччини, передає Turkish Minute.

Очікується, що будівництво стіни буде завершено у квітні 2017 року. Будівельникам залишилося звести ще 28 кілометрів стіни. Її зводять з бетонних блоків, кожен з яких важить 7 тонн.

За даними видання, стіна буде третьою в світі за величиною.

Туреччина вже давно піддається критиці за її "дірявий" кордон з Сирією, що дозволило екстремістам і терористам відносно вільно перетнути кордон і потрапити в Туреччину і Європу.