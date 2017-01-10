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Туреччина завершує будівництво гігантської стіни на кордоні з Сирією

10 січня в 23:23

Довжина стіни становить 911 кілометрів.

Стена Сирия
Туреччина звела стіну на кордоні з Сирією
Агентство Анадолу

Турецька влада заявляє про близькість до завершення будівництва стіни на кордоні з Сирією довжиною  911 кілометрів.

Стіна зводиться в рамках посилення заходів по захисту кордону. Зокрема, стіна повинна запобігти нелегальній міграції з Сирії до Туреччини, передає Turkish Minute.

Очікується, що будівництво стіни буде завершено у квітні 2017 року. Будівельникам залишилося звести ще 28 кілометрів стіни. Її зводять з бетонних блоків, кожен з яких важить 7 тонн.

За даними видання, стіна буде третьою в світі за величиною.

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Туреччина вже давно піддається критиці за її "дірявий" кордон з Сирією, що дозволило екстремістам і терористам відносно вільно перетнути кордон і потрапити в Туреччину і Європу.

За матеріалами: Turkish Minute
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Теги Стіна кордон Туреччина Сирія будівництво екстремізм видання Європа бетон терорист
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