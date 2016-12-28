Туреччина виключає можливість мирного процесу в Сирії за президента Асада

Сирійська опозиція не прийме Асада в ролі президента, підкреслив Чавушоглу.

У МЗС Туреччини заявили, що перехід до мирного процесу в Сирії неможливий за Асада при владі Агентство Анадолу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу вважає неможливим встановлення миру в Сирії , поки президентом залишається Башар Асад, повідомляє Reuters

Він підкреслив, що сирійська опозиція ніколи не прийме цей варіант.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Москва і Анкара погодили новий план перемир'я в Сирії. Запропоноване сторонам перемир'я не буде поширюватися на терористичні організації.

Нагадаємо, що в кінці листопада президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у ході симпозіуму міжпарламентської Єрусалимської платформи в Стамбулі заявив про те, що турецькі війська почали військові дії на території Сирії для того, щоб покласти край правлінню президента Сирії Башара аль-Асада. "Ми не поклали око на сирійську землю. Ми хочемо, щоб землі належала реальним власникам. Ми увійшли туди, щоб закінчити правління тирана Асада, який тероризує населення. Ми б не входили туди з іншої причини", - заявив турецький президент.

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