Туреччина ризикує, атакуючи союзників США курдів - The Economist

Ердогана і Трампа чекає складна розмова після американського рішення посилити озброєння курдів.

Відносини між Туреччиною і США стають ще більш напруженими. iswsyria.blogspot.com

Перша зустріч Дональда Трампа з Раджепом Таїпом Ердоганом і так мала б бути напруженою. Але 9 травня президент США оголосив про рішеннязагонам YPG. Тож тепер розмова між лідерами США і Туреччини ризикує стати токсичною.

Про це пише The Economist, додаючи, що Америка вважає курдів цінним і надійним партнером у війні проти "Ісламської держави" у Сирії. Туреччина ж вважає їх терористим угрупованням, не кращим від ІДІЛ.

Минулого місяця літаки Ердогана завдали удару по військовій базі YPG, а також по розташуванню її материнської організації "Курдської робітничої партії" на півночі Сирії і в іракському Синджарському регіоні. Туреччина оголосила про вбивство 70 курдських бійців. Після цього, турецькі війська і YPG влаштували десятки артилерійських обстрілів один проти одного на півночі Сирії.

Турецький вчинок викликав хор протестів у регіоні. Росія, яка підтримує курдські загони у війні проти "Ісламської держави", назавала авіадур порушенням міжнародних норм. Курдська адміністрація в Іраку, яка втратила 5 бійців через турецький удар, засудила атаку, але закликала "Курдську робітничу партію" вивести свої сили з регіону, щоб уникнути подального кровопролиття. Уряд у Багдаді звинуватив Туреччину у порушенні іракського суверенітету.

Але найбільше постраждали американсько-турецькі відносини. Невдовзі після авіаудару американські війська почали проводити спільні патрулювання з курдськими загонами біля турецько-сирійського кордону, щоб не дозволити спалахнути новим сутичкам. Таким чином, фактично з'явилася зройна напруга між двома союзниками по НАТО.

Пентагон і Держдепартамент звинуватили Туреччину в підриві кампанії проти "Ісламської держави", а також в загрозі американським солдатам в Синджарі. Командири в Іраку кажуть, що турецька сторона попередила їх про удар менш ніж за годину.

Але в той же час, коли Америка скаржиться, що Туреччина бомбить її союзників, Туреччина звинувачує Америку у озброєнні її ворогів. Видання нагадує про давній конфлікт між курдами і Анкарою на південному сході Туреччини. Турецький віце-прем'єр-міністр Мехмет Сімсек запевняє, що його уряд має "тони доказів", що зброя, яку Америка дає YPG, була застосована "Курдською робітничою партією" проти турецьких військ і поліції.

США хотіли б, щоб YPG зіграли головну роль у наступі коаліції на сирійське місто Ракка, яке ІДІЛ вважає своєю столицею. Але Ердоган боїться, що це додасть впевненості курдським сепаратистам в Туреччині. Він наголосив, що зробить все можливе, щоб не дозволити курдам збудувати свою державу в Сирії. Однак, можливості Туреччини обмежені. Будь-який крок проти курдських позицій на схід від Єфрату поставить турецьких солдатів проти американських. Набіг проти курдів на повінічному заході Сирії поставить турецьких військових під бомби російських літаків. Тому, на думку експерта Atlantic Council Арона Штейна, варто чекати ще одного авіаудару в Синдражі.

Турецька атака була спробою змусити Америку змінити своє ставлення до ідеї озброїти курдів. Ердоган сподівається донести це ж саме послання під час зустрічі з Трампом у Вашингтоні, якщо його візит не буде скасовано. Він привезе з собою новий проект наступу на Ракку, в якому беруть участь турецькі солдати і різношорстні ісламські бойові загони замість курдів. Американські чиновники раніше скептично ставилися до таких планів, вважаючи, що сили, які пропонує застосувати Ердоган, не зможуть добитися визволення Ракки від "Ісламської держави". А після рішення Трампа щодо озброєння для курдів, можна майже напевне сказати, що турецький план вже похований. Тож відносини між двома союзниками по НАТО на порозі нової кризи.

Раніше повідомлялося, що МЗС Туреччини говорить про небезпеку рішення США озброїти сирійських курдів. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зазначив, що не бачить різниці між "Робочою партією Курдистану", яку у Туреччині вважають терористичною та курдськими загонами самооборони в Сирії. Чавушоглу зазначив, що під обома назвами ховаються терористи.