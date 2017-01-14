Туреччина побудувала 330-кілометрову стіну на кордоні з Сирією та Іраком

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Ще на 191-кілометровому відрізку кордону встановлені огорожі з колючого дроту.

Вздовж кордону з Сирією та Іраком, Туреччина побудувала 330-кілометрову стіну Агентство Анадолу

В Туреччині завершили будівництво бетонної стіни вздовж кордону з Сирією і Іраком довжиною 330 км, повідомили в Генеральному штабі країни.

Відзначається, що ще на 191-кілометровому відрізку кордону встановлені огорожі з колючого дроту. Встановлення загороджень реалізовано в межах забезпечення безпеки на південному кордоні Туреччини, передає агентство "Анадолу".

Завдяки посиленню безпеки на кордоні Туреччини з Іраком і Сирією за останній рік попереджено понад 57 тисяч спроб незаконного перетину кордону. Затримані 424 тисяч осіб, серед яких громадяни 74 країн світу, майже 400 тисяч з яких — сирійці.

Раніше повідомлялося, що турецька влада заявила про близькість до завершення будівництва стіни на кордоні з Сирією протяжністю 911 кілометрів.

Туреччина вже давно піддається критиці за її "дірявий" кордон з Сирією, що дозволило екстремістам і терористам відносно вільно перетнути кордон і потрапити в Туреччину і Європу.