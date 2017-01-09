Туреччина підтримує цілісність України і не визнає анексій - глава МЗС

Турецька влада продовжить співпрацювати з Москвою у сирійському питанні, однак це не позначиться на інших питаннях.

Чавушоглу відмовився визнати анексію українських територій Росією

Співпраця з Росією важлива для Туреччини, але вона не передбачає перегляду позиції Анкари щодо України і Грузії, заявив глава МЗС Туреччини

"Ми підтримуємо територіальну цілісність України і Грузії. Ми не визнаємо анексію земель України", - сказав Чавушоглу на конференції послів в Анкарі.

При цьому міністр акцентував увагу на взаємодії з Росією щодо сирійського питання. За його словами, на сьогоднішній день в Туреччині знаходяться 2,8 млн сирійських біженців, на підтримку яких Анкара направила мільярди доларів. При цьому Анкара робить кроки з ліквідації загрози тероризму з сирійської території, зазначив Чавушоглу.

"Туреччина, як ніяка інша країна регіону, зацікавлена в стабільності в Сирії", - підкреслив міністр. За його словами, завдяки зусиллям Анкари з східних районів Алеппо евакуйовано 45 тисяч чоловік.

"Анкара робить все можливе для поширення перемир'я на всю територію Сирії. Ми підтримуємо женевський процес по Сирії і одночасно ведемо боротьбу з ДЕАШ на півночі цієї країни", - сказав Чавушоглу.

За його словами, в рамках операції "Щит Євфрату" незабаром від терористів буде очищений місто Ель-Баб на півночі Сирії.

"Туреччина продовжить активно підтримувати територіальну і політичну цілісність Сирії", - підкреслив міністр.

У листопаді 2016 року прес-секретар МЗС Туреччини Хюсеїн Мюфтюоглу заявив, що позиція Туреччини щодо Криму залишається незмінною. "Анкара, як і раніше, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, частиною якої є півострів Крим", - заявив представник МЗС Туреччини.