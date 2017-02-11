Туреччина нагадала США про екстрадицію Гюлена

Турецька влада хоче співпрацювати з ЦРУ для боротьби зі структурами організації проповідника.
"Прем'єр-міністр Біналі Йилдирим повторив прохання Туреччини про видачу Фетхуллаха Гюлена, який зараз знаходиться в Пенсільванії, коли зустрівся з директором ЦРУ Майком Помпео в Анкарі в п'ятницю", - йдеться в повідомленні.
На зустрічі Йилдирим також попросив ЦРУ про співробітництво для боротьби зі структурами організації Гюлена FETO в Америці.
Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав вбивцю російського посла послідовником проповідника Гюлена.Anadolu Agency