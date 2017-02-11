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Туреччина нагадала США про екстрадицію Гюлена

11 лютого в 02:12

Турецька влада хоче співпрацювати з ЦРУ для боротьби зі структурами організації проповідника.

Гюлен Фетхуллах
У нової влади США зажадали видати Гюлена
Associated Press
Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим нагадав голові ЦРУ США Майку Помпео прохання про екстрадицію мусульманського проповідника Фетхуллаха Гюлена, підозрюваного в організації спроби перевороту в минулому році, передає Anadolu з посиланням на своє джерело в оточенні прем'єр-міністра Туреччини.

"Прем'єр-міністр Біналі Йилдирим повторив прохання Туреччини про видачу Фетхуллаха Гюлена, який зараз знаходиться в Пенсільванії, коли зустрівся з директором ЦРУ Майком Помпео в Анкарі в п'ятницю", - йдеться в повідомленні.

На зустрічі Йилдирим також попросив ЦРУ про співробітництво для боротьби зі структурами організації Гюлена FETO в Америці.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав вбивцю російського посла послідовником проповідника Гюлена.

За матеріалами: Anadolu Agency
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