Тунісець Амрі користувався тим самим пістолетом у Берліні і в Мілані - ЗМІ

Експертиза встановила, що терорист застрелив водія вантажівки в Брелине і поранив поліцейського в передмісті Мілана з одного і того ж зброї.
Ідентичність зброї підтверджена поліцейської експертизою.
"Пістолет, використаний Анісом Амрі під час перестрілки в Сесто-Сан-Джованні 23 грудня, ідентичний тому, який використовував терорист під час теракту в Берліні 19 грудня", - підкреслюють поліцейські експерти.
Експерти порівняли гільзу, знайдену після стрілянини в передмісті Мілана, з тією, яку знайшли їх німецькі колеги, що дозволяє з упевненістю говорити про те, що обидві кулі випущені з однієї і тієї ж зброї.
У той самий час фахівці не змогли провести експертизу кулі, витягнутої з плеча пораненого Амрі поліцейського, так як вона сильно пошкоджена. Тим не менш, робота триває. Експерти-балістики намагаються встановити, чи не використовував тунісець пістолет для вчинення інших злочинів.
Італійські і німецькі поліцейські співпрацюють, дані італійських балістичних експертиз відправляються до Німеччини. Крім того, поліцейські проводять експертизи знайдених у кишенях убитого тунісця банкнот. Вони впевнені в тому, що точне встановлення місця отримання або переведення в готівку грошових коштів допоможе у розслідуванні берлінського теракту і міланської перестрілки.
Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.
Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.
Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".
Раніше німецькі ЗМІ повідомили про те, що в кабіні вантажівки були виявлені документи на ім'я уродженця Тунісу Ахмеда або Аніса А., якого поліція вважає головним підозрюваним.
23 грудня в Мілані Амрі був застрелений італійськими поліцейськими. Перестрілка сталася поблизу залізничної станції на площі 1 Травня. Підозрюваний вистрілив одному з поліцейських у плече, при цьому скандував ісламські гасла.DT.UA