Тунісець Амрі користувався тим самим пістолетом у Берліні і в Мілані - ЗМІ

Експертиза встановила, що терорист застрелив водія вантажівки в Брелине і поранив поліцейського в передмісті Мілана з одного і того ж зброї.

У водія вантажівки в Берліні і поліцейського в Мілані стріляли з одного й того ж пістолета

Зброя, з якої був убитий шофер, яка скоїла наїзд на людей під час теракту в Берліні, ідентична тій, з якої поранили поліцейського в передмісті Мілана Сесто-Сан-Джованні, повідомляє агентство ANSA з посиланням на джерела в поліції.

Ідентичність зброї підтверджена поліцейської експертизою.

"Пістолет, використаний Анісом Амрі під час перестрілки в Сесто-Сан-Джованні 23 грудня, ідентичний тому, який використовував терорист під час теракту в Берліні 19 грудня", - підкреслюють поліцейські експерти.

Експерти порівняли гільзу, знайдену після стрілянини в передмісті Мілана, з тією, яку знайшли їх німецькі колеги, що дозволяє з упевненістю говорити про те, що обидві кулі випущені з однієї і тієї ж зброї.

У той самий час фахівці не змогли провести експертизу кулі, витягнутої з плеча пораненого Амрі поліцейського, так як вона сильно пошкоджена. Тим не менш, робота триває. Експерти-балістики намагаються встановити, чи не використовував тунісець пістолет для вчинення інших злочинів.

Італійські і німецькі поліцейські співпрацюють, дані італійських балістичних експертиз відправляються до Німеччини. Крім того, поліцейські проводять експертизи знайдених у кишенях убитого тунісця банкнот. Вони впевнені в тому, що точне встановлення місця отримання або переведення в готівку грошових коштів допоможе у розслідуванні берлінського теракту і міланської перестрілки.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку в понеділок загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".

Раніше німецькі ЗМІ повідомили про те, що в кабіні вантажівки були виявлені документи на ім'я уродженця Тунісу Ахмеда або Аніса А., якого поліція вважає головним підозрюваним.

23 грудня в Мілані Амрі був застрелений італійськими поліцейськими. Перестрілка сталася поблизу залізничної станції на площі 1 Травня. Підозрюваний вистрілив одному з поліцейських у плече, при цьому скандував ісламські гасла.