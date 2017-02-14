Трюдо не став критикувати Трампа за антиімміграційний указ

Під час свого візиту в Білий дім, Трюдо утримався від критики американського президента.
Трюдо зазначив, що канадці не хотіли б, щоб він повчав інші держави, як правильно управляти своєю країною. Так канадський прем'єр відповів на питання про антиіммиграційний указ Трампа під час спільного брифінгу з американським президентом у Білому домі.
Трюдо акцентував, що головним питанням переговорів країн є економіка. Три чверті канадського експорту припадають на США. При цьому американський президент раніше говорив про можливості переглянути північноамериканську зону вільної торгівлі, у яку входять США, Канада і Мексика.Трюдо запросив біженців в свою країну. DT.UA