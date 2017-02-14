Трюдо не став критикувати Трампа за антиімміграційний указ

Під час свого візиту в Білий дім, Трюдо утримався від критики американського президента.

Джастін Трюдо вважав за краще обговорювати економічні теми під час свого візиту в США russianweek.ca

Прем'єр-міністр Канадипід час свого візиту в Білий дім заявив, що він "не буде повчати" Дональда Трампа за його політику щодо сирійських біженців. Замість цього лідери країн наголосили, що головною темою зустрічі є економіка, пише BBC

Трюдо зазначив, що канадці не хотіли б, щоб він повчав інші держави, як правильно управляти своєю країною. Так канадський прем'єр відповів на питання про антиіммиграційний указ Трампа під час спільного брифінгу з американським президентом у Білому домі.

Трюдо акцентував, що головним питанням переговорів країн є економіка. Три чверті канадського експорту припадають на США. При цьому американський президент раніше говорив про можливості переглянути північноамериканську зону вільної торгівлі, у яку входять США, Канада і Мексика.

Раніше повідомлялося, що після того, як Дональд Трамп заборонив іммігрантам з семи мусульманських країн перетинати американську кордон, прем'єр-міністр Канади Джастін