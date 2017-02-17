Трампу варто повчитися у Рейгана, як поводитися з Росією - Bloomberg

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Видання пропонує з одного боку вести переговори про скорочення арсеналів, а з іношого - зміцнювати захист союзників у Східній Європі.

Трамп може скористатися рецептом Рейгана у політиці щодо Росії. sgtphoto / Depositphotos

Міністр оборони США Джеймс Меттіс і Генеральний секретарЄнс Столтенберг зайняли жорстку позицію щодо більшості провокацій з боку Росії, які вона влаштувала останнім часом. Вони закликали союзників більше витрачати на оборону, але так і не запропонували їм чіткий план дій.

Про це в редакційній статті пише бізнес-видання Bloomberg, додаючи, що російська агресія вимагає жорсткішої відповіді. Меттіс має рацію, коли намагається внести корективи у те, як союзники у Європі довільно фінансують свої армії. Власне, Греція ставиться до своїх Збрйних сил як до програми працевлаштування і проводить скорочення.

А Франція, яка має найбільш боєздатну армію в на континенті, витрачає на неї 1,8% ВВП, хоча членство в НАТО зобов'язує її виділяти на військовий бюджет хоча б 2%. Також варто оцінювати союзників не лише по тому, скільки вони витрачають на армію, а й на що йдуть ці гроші і як це допомагає боєготовності і технічному забезпеченню військ.

Альянс також може внести зміни у свою градацію командування, які б привернули увагу Росії. Приміром, можна було б надати повноваження верховному військовому командиру владу діяти незалежно від бюрократичних структур в надзвичайних ситуаціях.

Видання нагадує, що НАТО і США збільшили свою присутність в країнах Балтії і Польщі. Але ці сили постійно ротуються. Пентагону варто було б створити чіткий план розміщення в регіоні на постійній основі принаймні двох бойових бригад з важкою артилерією, а також відправити більше військових літаків у Польщу, Естонію, Литву і Латвію, а також в Румунію і Болгарію.

Звісно, в разі повномасштабного наступу Росії ці сили створять "трохи більше клопоту, ніж дорожний лежачий поліцейський". Але вони точно зможуть відбити гібридну агресію Кремля у вигляді таємного вторгнення загоніив без розпізнавальних ознак, як це було в Україні. Це дозволило б зменшити напругу в Балтії.

Також, на думку Bloomberg, США варто звернути на свій минулий досвід для того, щоб випрацювати стратегію відносин з Москвою.

"Одним з найбільших успіхів колишнього президента Рональда Рейгана був так званий подвійних підхід до ядерної загрози з боку СРСР. Вашингтон збільшував західні військові можливості проти Радянського Союзу, зокрема за рахунок дозволу союзників розмістити на їхній території ракет Pershing з ядерними боєголовками. А в цей же час ця стратегія передбачала вмовляння комуністичних лідерів укласти угоди про нерозповсюдження", - нагадує видання.

Президент Дональд Трамп міг би піти за сценарієм Рейгана і далі. Це означало б проведення переговорів про подальше скорочення арсеналів, продовження дій старих угод і про проблему розгортання неоднозначних російських систем крилатих ракет, про які стало відомо минулого тижня. Тим часом, США можуть почати дискусію із союзниками у Східній Європі про нові неядерні ракетні системи вздовж російського західного флангу.

Звісно, все це під питанням, зважаючи на позитивні слова Трампа про Володимира Путіна. Чи захоче американський президент скористатися таким більш напористий підхід. Але саме тому НАТО потрібно взяти лідерство на себе. Трампу потрібно ж запевнити своюзників у своїй прихильності, оскільки це тепер так само життєво важливо, як було в часи Холодної війни.

Раніше повідомлялося, що Трамп доручив Тіллерсону налагодити відносини з Росією. Він вважає, що хвилі публікацій в американській пресі про Росію лише ускладнють можливість налагодити стосунки між двома країнами. Він зазначив, що йому як політику було б легше взяти жорсткий курс по відношенню до Росії, але він вибрав інший шлях і вірить, що це в інтересах США.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст в ефірі Bloomberg сказав, що Трампу потрібна реалістична політика щодо Росії. Новий президент США проявляє жорсткість у зовнішній політиці, але не тоді, коли йдеться про Москву.