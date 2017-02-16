Трампу потрібна реалістична політика щодо Росії - екс-посол США в Україні

За його словами, оточення американського президента добре розуміє загрози з боку Москви.

Гербст вважає, що наївна політика Трампа щодо Росії суперечить його бажанню бути сильним лідером. universe.byu.edu

Президенту СШАпотрібна, перш за все, реалістична політика у питанні агресії Кремля.

Про це в ефірі Bloomberg сказав колишній посол США в Україні Джон Гербст.

"Президент Трамп сказав, що він той, хто веде переговори з позиції сили. Він назвав поведінку Китаю в Південо-Китайському морі загрозливими для нашої безпеки. Він назвав іранські випробування ракет теж загрозою. І тут він відреагував жорстко. Але на противагу в питанні Росії він демонструє слабкість за слабкістю. Здається, він шукає виправдання для ослаблення санкцій. А санкції були введені тому, що Росія зважилася на агресію проти України", - сказав Гербст.

За його словами, таке ставлення до тиску проти Росії не вписується у бажання Трампа здаватися сильним лідером, а також протирічить інтересам США. Тому йому варто відмовитися від наївного підходу до Москви. Гербст визнав, що президент США має право задавати зовнішньополітичний курс країни.

"Але людина, яку він призначив міністром оборони, назвало Кремль найбільшою загрозою для нашої національної безпеки. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, який був призначений Обамою, каже те ж саме. Коли велика ядерна держава Росія йде в наступ проти Європи, змінює силою кордони України і підриває принципи, на які опирається непорушність кордонів усіх інших країн, влаштовує провокації проти наших союзників у Балтії, відправляє свої винищувачі небезпечно близько до наших бойових кораблів, що до речі сталося в Чорному морі цього тижня, а в цей час президент США відпавляє в Кремль квіти, можна сказати, що щось тут не так", - зауважив колишній американський дипломат.

За словами Гербста, всі в оточенні Трампа розуміють загрозу з боку Росії. Міністр оборони, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, Держсекретар Рекс Тіллеросон, віце-президент Майк Пенс і постпред США в ООН Ніккі Хейлі так чи інакше говорили про недопустиму агресивну поведінку Москви.

Вчора президент Дональд Трамп написав на сторінці в Twitter, що Росія анексувала Крим через м'якість Обами. Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували заяву США про те, що Росія повинна повернути незаконно аннексированный Крим Україні, згадавши про Альяску.