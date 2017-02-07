Трампу доведеться скоро змінити ставлення до Росії - Atlantic Council

Американського президента оточують радники, які можуть підштовхнути його до правильного рішення щодо України.

Осуд Росії з боку посла США в ООН вказує, що справжня позиція Трампа може бути не такою проросійською, як здається. actionsports / Depositphotos

1 лютого радник з питань національної безпеки президентаМайк Флінн оголосив, що "офіційно почав пильнувати" за Іраном після ракетних запусків, які порушують резолюцію ООН.

А на день раніше Держдепартамент випустив обережну заяву про "занепокоєння" через бої в Авдіївці без жодного слова осуду на адресу Росії за посилення агресії проти України. Вона дуже шокувала і деморалізувала багатьох українців і експертів, які спостерігають за Росією.

Про це в своїй статті пише експерт Atlantic Council і професор Університету Рейрсона Даян Френсіс. А потім, 2 лютого, однозначний осуд Росії прозвучав в ООН з уст посла США Ніккі Хейлі. Вона наголосила, що її країна займає тверду позицію підтримки України і засуджує російську агресію, пообіцявши при цьому, що санкції лишаться в дії.

Хейлі не говорила суто від свого імені. Прес-секретар Національної ради безпеки США підтвердив, що вона узгодила свій виступ в ООН з Флінном, і він "погодився" з його текстом. Це вказує на те, що слова Хейлі в ООН говорять чітко, яку позицію займає адміністрація.

Автор зауважує, що, схоже, Трамп намагається розширити коло експертів, з якими радиться за рахунок жорстких військових. Тож у його адміністрації є шанс вчинити правильно у питанні вторгнення Росії в Україну. І правильно було б "офіційно почати пильнувати" за Москвою, як за Тегераном, щоб закінчити війну в Донбасі, змусити російські війська повернутися на території своєї країни, відновити український контроль над кордонами, а також змусити Кремль виплатити мільярди доларів за завдані збитки.

"Трамп поки ховає свої козирі і говорить про відновлення відносин з Росією. Але вірогідно, що Путін скоро дізнається, що "ведмідь" сидить у Білому домі. І дуже дорого обійдеться його дратування", - йдеться в статті.

Жорсткі слова Хейлі в ООН підтримав прес-секретар Білого дому, підтвердивши, що санкції лишаться в силі до виведення російських військ з Криму. Дехто в бізнес-колах спекулює, що санкції проти російських компаній і банків можуть бути зняті, оскільки їх запровадили не за анексію Криму. Але без сумніву можна сказати, що "Трампу в спину дме антипутінський вітер", який закликає його бути більш рішучим і жорстким у вирішенні конфлікту в Україні, чого не зробив Барак Обама.

Тиск надходить, зокрема, з Конгресу, де сенатор Джон Маккейн вказав Трампу, що посилення боїв в Україні - це "перевірка на рішучість нового головнокомандувача" США. Маккейн підтримує посилення санкцій і передачу летальної зброї українським військовим.

Тим часом, колишнього посла США в Росії Майкла Макфола насторожує те, як новий президент захоплюється Володимиром Путіним. На сторінках Washington Post він написав, що не можна дозволити Трампу піти шляхом Путіна. Адже його поведінка сьогодні дуже схожа на поведінку російського президента в 2000 році.

Тим часом, видання Bloomberg помітило першу розбіжність у поглядах нової адміністрації Вашингтона і Кремля. Зокрема, Росії не сподобалися слова Трампа про те, що Іран "спонсорує тероризм".