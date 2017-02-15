Трампу час зрозуміти, що Путін йому не друг - Chicago Tribune

Трампу не варто розраховувати, що він виграє час, якщо не буде відповідати на провокації Москви вже зараз.

Трампу час відповісти на всі провокації з боку Росії. Yahoo!News

Дві неприємні новини про Росію з'явилися майже одночасно. З одного боку, радник президента з національної безпеки Майклчерез його розмови з російським послом. А з іншого - президент Росії Володимир Путін таємно розгорнув крилаті ракети в супереч міжнародним угодам. Яка ж з цих новин стане більшим вибухом?

Про це в редакційній статті пише лояльна до Республіканської партії газета Chicago Tribune, додаючи, що, безумовно, історія з відставкою Майкла Флінна дуже серйозна. Лишається дуже багато деталей, про які ніхто не знає.

Але й історія про російські ракети теж непокоїть. США не можуть дозволити суперникам порушувати угоди про скорочення арсеналів безкарно. Інакше такі угоди не будуть нічого варті.

Видання нагадує про репортаж лояльної до Демократичної партії газети New York Times про те, що Росія розгорнула крилаті ракети середньої дальності польоту, здатні нести ядерний заряд, всупереч угоді між Вашингтоном і Москвою від 1987 року. В Асоціації контролю озброєнь назвали вчинок Росії порушенням цього документу, який дозволив покласти край гонці озброєнь в часи Холодної війни.

Chicago Tribune звертає увагу, що Москва роками будувала нові ракети, за що час від часу її критикував президент Барак Обама. Але після перемоги Дональда Трампа на виборах ці ракети стали активними.

"Кожна адміністрація у Білому домі зіштовхується з першою перевіркою на рішучість. Готовий до цього чи ні, Трамп ризикує бути обдуреним Путіним і йому потрібно відповісти. Впродовж кампанії і першого місяця на посаді поведінка Трампа щодо Путіна здавалася більш улесливою, ніж скептичною. У вересні Трамп сказав, що Путін більший лідер, ніж Обама. Ми не могли зрозуміти зачарування Трампа автократом з КДБ до виборів, і не можемо зараз. Володимиру Путіну, який анексував Крим і сіє хаос в Україні, не можна довіряти", - йдеться в статті.

Видання нагадує про те, що Трамп не оприлюднив свою податкову декларацію, тим самим не підтвердив, що у нього немає ділових зв'язків з Росією. Крім того, підозру викликає і його заперечення російського втручання у вибори. І от тепер його радник з національної безпеки Майкл Флінн пішов у відставку, знову ж таки, через розмови з послом Росії і обман віце-президента Майка Пенса.

У Білому домі запевняють, що екс-радник не зробив нічого протизаконного. І його звільнили через "втрату довіри". Але ФБР вже давно допитали Флінна про розмови з представником Росії. Департамент юстиції попередив Білий дім кілька тижнів тому про те, що радник не був чесний з адміністрацією і не виключено, що Росія його шантажує.

Всі ці події дуже драматичні як для Трампа, так і для країни.

"Якщо президент думає, що може виграти час, щоб впоратися з Росією не вдаючись до конфронтації на ранній стадії, тоді у нього будуть проблеми", - пише видання, додаючи, що адміністрації також треба швидко відповісти на розгортання російських ракет, запровадивши нові санкції чи відправивши в Європу свою зброю для протидії.

"І ще одна порада, яку ми не думали, що нам доведеться давати президенту: Володимир Путін не ваш друг", - йдеться в статті.

Раніше повідомлялося, що Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенс за заперечення розмови з російським послом про санкції. У понеділок, 13 лютого, Пенс і Флінн спілкувалися близько години, а також провели двогодинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства. Флінн протягом кампанії Трампа неодноразово закликав до зближення з Москвою.