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Трамп звинуватив Обаму у перешкоджанні ефективної передачі влади

28 грудня в 17:38

За словами Трампа, він робить все можливе, щоб не звертати увагу на "провокації" Обами.

Трамп Обама
Обраний президент США звинуватив чинного в перешкоджанні ефективної передачі влади
twitter.com

Президент США Барак Обама створює перешкоди в процесі передачі влади своєму наступнику, заявив у середу, 28 грудня, обраний президент Дональд Трамп.

"Я роблю все можливе, щоб не звертати уваги на численні провокаційні заяви президента Обами і на створювані перешкоди. Я думав, що у нас буде плавна передача влади. Але це не так!", - написав Трамп в Twitter.

 

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Раніше повідомлялось, що президент США Барак Обама прокоментував недавню телефонну розмову Дональда Трампа з главою адміністрації Тайваню Цай Інвень, підкресливши, що відмова США визнати Тайвань частиною Китаю може привести до значних наслідків.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Обама президент Трамп США
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