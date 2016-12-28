Трамп звинуватив Обаму у перешкоджанні ефективної передачі влади

За словами Трампа, він робить все можливе, щоб не звертати увагу на "провокації" Обами.

Обраний президент США звинуватив чинного в перешкоджанні ефективної передачі влади twitter.com

Президент США Барак Обама створює перешкоди в процесі передачі влади своєму наступнику, заявив у середу, 28 грудня, обраний президент Дональд Трамп.

"Я роблю все можливе, щоб не звертати уваги на численні провокаційні заяви президента Обами і на створювані перешкоди. Я думав, що у нас буде плавна передача влади. Але це не так!", - написав Трамп в Twitter.

President Obama campaigned hard (and personally) in the very important swing states, and lost.The voters wanted to MAKE GREAT AMERICA AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 грудня 2016 р.

Раніше повідомлялось, що президент США Барак Обама прокоментував недавню телефонну розмову Дональда Трампа з главою адміністрації Тайваню Цай Інвень, підкресливши, що відмова США визнати Тайвань частиною Китаю може привести до значних наслідків.