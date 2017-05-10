Трамп звільнив директора ФБР, а тепер зустрінеться з Лавровим - Bloomberg

Звільнення Комі в розпал розслідування російського втручання у американські вибори все більше здається дивним.

Трамп завтра зустрінеться з Лавровим. Gage Skidmore / Flickr

Дональд Трамп збирається провести першу зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у четвер. Це станеться всього через кілька днів після, який якраз вів розслідування про можливі зв'язки президента США з російськими чиновниками.

Про це пише Bloomberg, додачию, що прийом Лаврова в Овальному кабінеті стане прелюдією до першої розмови Трампа з Володимиром Путіним віч-на-віч, яка може відбутися у найближчі місяці.

Видання додає, що Лавров приїхав у Вашингтон, щоб зустрітися з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном і обговорити Сирію і Україну. Очікується, що Тіллерсон буде тиснути на російського міністра, добиваючись гуманітарної співпраці і скорочення насильства у сирійській війні, а також зупинки агресії Росії проти України.

Однак, зустрічі Трампа і Тіллерсона з російським дипломатом відбудуться на тлі звільнення директора ФБР Джеймса Комі. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вже заявив, що усунення з посади Комі - це внутрішня справа США.



"Ми сподіваємося, вона не матиме ніякого впливу на відносини з Росією", - сказав Пєсков.

Сьогодні лояльне до Демократичної партії видання New York Times писало, що у рішенні Трампа звільнити директора ФБР чути відлуння Вотергейту. Адже з часів Річарда Ніксона жоден президент США не наважувався звільнити того, хто вів розслідування справи проти нього.

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.