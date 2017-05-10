Трамп зустрівся з Лавровим у Вашингтоні

Трамп і Лавров провели першу зустріч

Президент СШАі міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вперше зустрілися у Вашингтоні.

Сторони прокоментували підсумки зустрічі порізно. Зокрема, Лавров провів прес-конференцію в російському посольстві у Вашингтоні.



За його словами, на зустрічі обговорювалися сирійська проблема, а також ситуація в Україні. Питання санкцій на зустрічі не обговорювалося. "Санкції ми не обговорюємо. Це не наша проблема, це односторонні дії, які були зроблені відносно нас", - сказав Лавров.



Глава МЗС РФ заявив, що Трамп підтвердив зацікавленість США у взаємодії з Росією. При цьому, він визнав, що "за один присід" всіх проблем, що накопичилися між країнами, вирішити не вдасться.



Лавров повідомив, що Трамп і Путін повинні зустрітися в липні на саміті G20.



Трамп, в свою чергу, розповів про підсумки переговорів з Лавровим на зустрічі з журналістами в Білому домі. Трамп назвав зустріч з главою МЗС РФ "дуже-дуже хорошою".



Зустріч Лаврова з Трампом тривала близько 40 хвилин.



