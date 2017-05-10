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Трамп зустрівся з Лавровим у Вашингтоні

10 травня в 20:01
Сторони порізно розповіли про підсумки зустрічі.
Лавров Трамп
Трамп і Лавров провели першу зустріч
Президент США Дональд Трамп і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вперше зустрілися у Вашингтоні. 

Сторони прокоментували підсумки зустрічі порізно. Зокрема, Лавров провів прес-конференцію в російському посольстві у Вашингтоні.
 
За його словами, на зустрічі обговорювалися сирійська проблема, а також ситуація в Україні. Питання санкцій на зустрічі не обговорювалося. "Санкції ми не обговорюємо. Це не наша проблема, це односторонні дії, які були зроблені відносно нас", - сказав Лавров.
 
Глава МЗС РФ заявив, що Трамп підтвердив зацікавленість США у взаємодії з Росією. При цьому, він визнав, що "за один присід" всіх проблем, що накопичилися між країнами, вирішити не вдасться.
 
Лавров повідомив, що Трамп і Путін повинні зустрітися в липні на саміті G20.
 
Трамп, в свою чергу, розповів про підсумки переговорів з Лавровим на зустрічі з журналістами в Білому домі. Трамп назвав зустріч з главою МЗС РФ "дуже-дуже хорошою".
 
Зустріч Лаврова з Трампом тривала близько 40 хвилин.
 

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2 травня Путін і Трамп провели телефонну розмову. Президенти РФ і США Володимир Путін і Дональд Трамп обговорили координацію дій двох країн в боротьбі з тероризмом в контексті Сирії, ситуацію навколо КНДР і можливість організації зустрічі в прив'язці до саміту G20 на початку липня.

За матеріалами: ТАСС
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