Трамп змушує Київ чекати на його чітку політку щодо України - NYT

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Видання пише, що попри останні заяви Білого дому, лишається все ж не відомо, як нова адміністрація вчинить з Росією.

Білий дім зробив жорсткі заяви щодо Росії, але все одно не зрозуміло, якою буде його політика. Yahoo!News

Напевне, ніде за межами Вашингтона і Москви не стежать так пильно за туманними сигналами адміністрації, як в столиці України.

Про це на сторінках лояльної до Демократичної партії газети New York Times пише редакційний оглядач Серж Шмеманн.

"Санкції - єдиний мотив, який змушує Путіна лишатися за столом переговорів", - сказав Петро Порошенко американським журналістам минулого тижня.

Український президент наголосив, що без санкцій у Володимира Путіна не буде причин відмовлятися від підтримки бойовиків на Сході України. А російська агресія може поширитися далі по всій Східній Європі і за її межами.

Підхід президента Дональда Трампа до Москви був одним з головних питань під час його виборчої кампанії і перших днів у Овальному кабінеті. Його телефонні розмови з Путіним і Порошенком не пролили багато світла. Так само не відомо точно, що ж російському послу Сергію Кисляку Майкл Флінн сказав такого, що це коштувало йому посади радника президента США з національної безпеки.

В розпал скандалу навколо Флінна, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер оголосив, що Трамп нібито чітко дав зрозуміти, що чекає від Росії "деескалації насильства в Україні і повернення Криму". За його словами, Трамп був "неймовірно жорстким щодо Росії".

Що це означає насправді, все ж, лишилося не повністю зрозумілим для Москви чи Києва. Кремль, власне, не втрачав часу, щоб перевірити рішучість американського президента.

Оглядач пише, що українці помітили, як проросійські бойовики одразу після перемоги Трампа почали розгортати свій арсенал. А через лічені години після телефонної розмови американського і російського президентів 28 січня проросійські сили пішли в наступ у місті Авдіївка. Українська армія відповіла вогнем, в результаті спостерігачі ОБСЄ заговорили про найбільш інтенсивні бої з минулого року.

Схоже, що Порошенка переконав той факт, що Трамп назвав російське захоплення Криму "незаконною анексією".

На зустрічі в Києві минулого тижня українські політики, активісти і іноземні бізнесмени говорили про те, що Україна серйозно просунулася вперед після революції 2014 року, повалення режиму проросійського уряду Віктора Януковича і початку російської агресії.

Минулого року українська економіка продемонструвала невелике зростання. Кілька антикорупційних агенцій добилися невеликих, але важливих успіхів, змусивши чиновників декларувати свої активи. А в української армії, яка опиралася на волонтерів, нарешті є необхідне забезпечення, хоча проросійські терористи мають доступ до більш сучасної російської зброї. Важливіше те, що опитування фіксують факт, що російська агресія призвела до зворотного ефекту. Українська ідентичність навіть серед російськомовних українців зміцнилася через вчинок Росії.

Але всього цього прогресу не достатньо. Війна з корупцією досі впирається у сутичнку з "особливими інтересами" олігархів, а зростання економіки на 2,2% дуже незначне у порівнянні з тим, що Україна втратила за останні два-три роки. Крім того, війна лишається серйозною перешкодою для напливу іноземних інвестицій. А підтримка Порошенка з боку виборців зменшується через надто повільні реформи.

В Україні вважають, що головна мета Росії - не захопити її східні регіони, а тиснути на Київ до тих пір, поки він не погодиться на федеративний устрій. Це, у свою чергу, дасть Москві вплив на зовнішню політику України. А тим часом, кількох ватажків проросійських бойовиків несподівано вбили. В Києві припускають, що Москва намагається прибрати найбільш неконтрольованих з них.

А що про все це думає президент Трамп? В інтерв'ю Fox News він припустив, що проросійські сили в Донбасі можуть бути не підконтрольні Росії. Тож, схоже, доведеться ще почекати, доки він нарешті чітко сформулює свою політику щодо України.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст в ефірі Bloomberg сказав, що Трампу потрібна реалістична політика щодо Росії. Новий президент США проявляє жорсткість у зовнішній політиці, але не тоді, коли йдеться про Москву. При цьому всі в оточенні Трампа розуміють загрозу з боку Росії. Міністр оборони, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, Держсекретар Рекс Тіллеросон, віце-президент Майк Пенс і постпред США в ООН Ніккі Хейлі так чи інакше говорили про недопустиму агресивну поведінку Москви.

Раніше президент Дональд Трамп написав на сторінці в Twitter, що Росія анексувала Крим через м'якість Обами. Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували заяву США про те, що Росія повинна повернути незаконно аннексированный Крим Україні, згадавши про Альяску.